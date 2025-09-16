Travou a respiração de Bolsonaro, diz Flávio ao descrever crise do pai

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que Jair Bolsonaro ficou sem conseguir respirar, por alguns segundos, ao ter uma crise e passar mal nesta terça-feira (16/9).

“Ele [Jair Bolsonaro] foi acumulando soluço, depois travou a respiração. Aí, com essa travada na respiração, vomitou. Ele está arreado, tomando soro. Um saco de soro. Tá com pressão baixa e tontura”, disse Flávio à coluna.

Flávio Bolsonaro visitou o pai, que deixou a prisão domiciliar para ir a um hospital receber cuidados médicos. O ex-presidente está acompanhado da esposa, Michelle Bolsonaro.