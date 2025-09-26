Trem de carga descarrila após bater em caminhão. Veja vídeo

Quinze vagões de um trem de carga descarrilaram na linha férrea em Araraquara, no interior de São Paulo. O caso foi registrado nessa quinta-feira (25/9), após o trem carregado com milho colidir com um caminhão carregado com cana-de-açúcar.
A composição colidiu com o caminhão e o arrastou por, aproximadamente, 200 metros, em uma passagem de nível próxima ao bairro Aparecinha, nas imediações da Estação do Ouro. Os motivos do acidente ainda serão apurados e não houve registro de feridos.
Veja o vídeo:
Com a força do impacto, 15 vagões saíram dos trilhos e tombaram, fazendo com que a carga de milho se espalhasse pelo local. A linha férrea ficou visivelmente danificada e retorcida.
Equipes da Rumo Logística, concessionária responsável pela ferrovia, estão no local trabalhando na remoção dos vagões e na avaliação dos danos para o restabelecimento do tráfego.