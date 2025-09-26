26/09/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer

Trem de carga descarrila após bater em caminhão. Veja vídeo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
trem-de-carga-descarrila-apos-bater-em-caminhao.-veja-video

Quinze vagões de um trem de carga descarrilaram na linha férrea em Araraquara, no interior de São Paulo. O caso foi registrado nessa quinta-feira (25/9), após o trem carregado com milho colidir com um caminhão carregado com cana-de-açúcar.

A composição colidiu com o caminhão e o arrastou por, aproximadamente, 200 metros, em uma passagem de nível próxima ao bairro Aparecinha, nas imediações da Estação do Ouro. Os motivos do acidente ainda serão apurados e não houve registro de feridos.

Veja o vídeo:

Com a força do impacto, 15 vagões saíram dos trilhos e tombaram, fazendo com que a carga de milho se espalhasse pelo local. A linha férrea ficou visivelmente danificada e retorcida.

Leia também

Equipes da Rumo Logística, concessionária responsável pela ferrovia, estão no local trabalhando na remoção dos vagões e na avaliação dos danos para o restabelecimento do tráfego.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost