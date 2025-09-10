Três adolescentes são apreendidos após troca de tiros e tentativa de fuga em Rio Branco

A Polícia Militar apreendeu três adolescentes, dois de 17 anos e um de 16, na tarde desta quarta-feira (10), no bairro Cidade Nova, em Rio Branco. Eles foram detidos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, após uma troca de tiros registrada na região.

De acordo com informações do Copom, moradores denunciaram que ocupantes de um carro e de uma moto circulavam de forma suspeita pelo bairro. Momentos depois, os suspeitos efetuaram disparos, e o caso foi registrado no Ciosp como tentativa de ataque por organização criminosa.

Uma guarnição da PM foi acionada e, ao chegar ao local, houve confronto. Os adolescentes conseguiram fugir atravessando o rio seco, em direção ao Morro do Marrosa, no bairro Preventório. Durante a fuga, tentaram utilizar um motorista de aplicativo para escapar, mas o condutor percebeu a situação, fez uma manobra de retorno e evitou o transporte.

Com apoio do Batalhão Ambiental, que havia montado cerco na área, a polícia conseguiu interceptar o veículo e apreender os três suspeitos.

Com eles, foram encontradas uma pistola calibre 9 mm, dois revólveres calibre 38, uma garrucha, além de 39 munições intactas e 13 deflagradas.

Os adolescentes e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanecerão à disposição da Justiça.