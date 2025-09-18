Três cachorros morrem após ficarem 1h30 no carro de transporte do pet shop

Três cachorros morreram após ficarem dentro de um veículo de pet shop, por cerca de 1h30, na manhã de quarta-feira (11). O caso ocorreu no bairro São Domingo, em Americana (SP).

De acordo com as informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), a proprietária do estabelecimento alegou que precisou realizar outra entrega em endereço distante e, por este motivo, deixou os animais no carro por aproximadamente uma hora e meia.

Após o ocorrido, os cães foram encaminhados à médica veterinária Patricia Comelato, a qual declarou que a provável causa das mortes foi hipertermia (aumento excessivo da temperatura corporal). Na declaração, ela afirma que Solange trouxe os animais dentro de caixas de transporte, já em óbito.

Segundo ás informações do boletim de ocorrência, em outras ocasiões, a entrega dos três cachorros – Cristal (shitzu de 10 anos de idade), Luna (shitzu de 8 anos de idade) e Fofão (lhasa apso de 11 anos de idade) – era feita por volta de meio-dia.

Na quarta-feira (11), Solange só apareceu na propriedade às 17h, quando eles já estavam sem vida. O caso foi registrado como meio ambiente – Praticar ato de abuso a animais, no 1° DP de Americana.