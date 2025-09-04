Três homens são presos com drogas, arma e munições no interior do Acre

Três homens foram presos na tarde desta quarta-feira (3) durante uma ação da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, realizada pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron) na zona rural de Rodrigues Alves, município localizado próximo à fronteira com o Peru.

Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os suspeitos foram abordados enquanto transportavam sacos com características semelhantes às utilizadas por traficantes para o transporte de drogas.

Na revista pessoal e nos pertences, os agentes localizaram 2 kg de cloridrato de cocaína, 27,8 kg de skunk, além de uma pistola Glock calibre .40 com 14 munições e três munições calibre 16. Também foram apreendidos dois smartphones avaliados em cerca de R$ 4 mil.

O material apreendido representa um prejuízo estimado em R$ 352 mil ao crime organizado. Durante a ação, também foram cumpridos dois mandados de prisão em aberto contra os investigados.

Os três homens, juntamente com os entorpecentes, arma, munições e demais itens, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, onde os procedimentos legais serão realizados.