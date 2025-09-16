Três regiões do Rio têm queda de energia nesta terça-feira (16/9)

Pelo menos três regiões do Rio de Janeiro foram afetadas com quedas de energia na madrugada desta terça-feira (16/9). De acordo com a Light, concessionária responsável pela distribuição de energia, uma “ocorrência em uma linha de transmissão” causou falta de luz em parte do Centro, na zona norte e na zona sul, às 3h45.

Segundo a empresa, no momento, apenas trechos de ruas da Tijuca e de Vila Isabel estão sem energia. As equipes estão atuando para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível. A Light também informou que apura as causas.

A empresa não informou quantos clientes foram afetados pela falta de luz, nem se há previsão para normalizar a situação.

Nas redes sociais, moradores de diferentes bairros do Rio de Janeiro se queixaram da queda de energia. “Centro do Rio todo às escuras… Botei a cara na janela e até outros bairros sem luz. Pelo jeito foi apagão no RJ”, publicou uma internauta.

Tijuca toda sem luz, fui rapidinho na rua e… pic.twitter.com/P4ipvJjULZ — ココ (@koko_brasil) September 16, 2025