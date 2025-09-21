Três suspeitos são procurados por ajudar filho a sequestrar pai e roubar R$ 700 mil em Manaus

A Polícia Civil procura três suspeitos que ajudaram o filho de um empresário a sequestrar o próprio pai e roubar R$ 700 mil em Manaus. O crime aconteceu na quarta-feira (10), no bairro Aleixo, zona sul, e a vítima, de 74 anos, foi mantida refém por aproximadamente 12 horas.
O sequestro foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o empresário sendo abordado pelos criminosos e forçado a entrar em outro veículo.
Quatro suspeitos foram presos em operações entre 11 e 15 de setembro, incluindo o funcionário da empresa e outros dois homens que participaram da ação.
Os presos são:
- David Francisco Alves Sá – filho da vítima e apontado como mandante;
- Douglas Oliveira de Lima – funcionário da empresa, responsável por estudar a rotina da vítima;
- Arleson da Silva Pinheiro – alugou e conduziu o carro usado no sequestro;
- João Kayb Damascena Martins – atuou como elo entre os presos e os foragidos.
Três suspeitos seguem foragidos:
- José Rodrigues de Souza Júnior, 34 anos – forneceu armas e recrutou sequestradores;
- Normando Alves da Silva Neto, 33 anos – escoou os valores via contas de “laranjas”;
- Ruan da Silva Dabella, 27 anos – furtou placas para disfarçar o veículo.
Suspeitos foragidos que ajudaram filho a sequestrar o pai em Manaus — Foto: Divulgação/PC-AM
Todos têm antecedentes criminais, segundo a Polícia Civil.
Segundo o delegado Cícero Túlio, do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime foi planejado pelo próprio filho adotivo da vítima.
“Ele repassou informações detalhadas sobre a rotina do pai para os demais envolvidos e arquitetou toda a empreitada criminosa devido aos seus vínculos com o tráfico de drogas”, disse o delegado.
Como o crime ocorreu
- O filho da vítima procurou um funcionário da empresa para contratar os criminosos.
- O grupo furtou um par de placas e as fixou em um veículo alugado para a ação.
- Três dos envolvidos entraram no carro da vítima e a levaram até o bairro Compensa, mantendo-a sob vigilância armada.
- Durante o cativeiro, a vítima foi obrigada a entregar seu celular e ameaçada por um dos criminosos.
“Após algum tempo, outro homem devolveu o celular e informou para o empresário que um moto-táxi o aguardava para levá-lo até o veículo dele. A vítima registrou a denúncia e as investigações começaram”, detalhou o delegado.
A Polícia Civil informou que o veículo utilizado no crime foi localizado com auxílio do Cerco Eletrônico da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), permitindo a prisão dos quatro suspeitos. Três outros envolvidos seguem foragidos.
Os presos responderão pelos crimes de extorsão com privação de liberdade, porte de munição, associação criminosa, tráfico de drogas, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Denúncias
Quem tiver informações sobre os suspeitos pode contatar:
- Disque Denúncia 1º DIP: (92) 9118-9177
- SSP-AM: 181
- A identidade do denunciante será mantida em sigilo.