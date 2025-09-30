30/09/2025
Universo POP
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas

Tribunal de Contas e MP do Acre firmam pacto com Seinfra e Defesa Civil para enfrentar erosão no Loteamento Joafra

Seinfra assume compromisso de elaborar Plano de Ação Emergencial com cronograma

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A presidência do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) e o Ministério Público Estadual (MPAC) assinaram, nesta segunda-feira, 29, com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e a Defesa Civil de Rio Branco um termo de consensualismo para enfrentar a erosão em uma área do Loteamento Joafra.

A situação de instabilidade geotécnica nas margens do Igarapé São Francisco, tem colocado em risco ao menos quatro famílias que vivem entre as ruas Tabaco e Nanain.

Termo firmado prevê ações emergenciais para conter riscos no Igarapé São Francisco/Foto: Ludmila Tianovna

“A expectativa é muito grande. Quero primeiramente agradecer ao TCE que vem juntando essa grande equipe para podermos encontrar uma solução para o Joafra porque pagamos nossos impostos e sabemos nossos direitos. Fico muito contente”, comemorou a presidente da Associação de Moradores do Loteamento Joafra, Isabel Rivasplata.

O MPAC, representado pelo promotor Luis Henrique Rolim, reforçou a relevância da atuação conjunta entre as instituições para prevenir danos maiores à comunidade, lembrando que a situação já havia sido objeto de procedimento preparatório instaurado pelo órgão.

Seinfra assume compromisso de elaborar Plano de Ação Emergencial com cronograma/Foto: Ludmila Tianovna

“Essa situação do Joafra é muito grave. O Ministério Público tem agido e move uma ação civil pública desde 2008 para resolver essa situação do bairro. Hoje esse termo traz uma luz para que a gente possa resolver efetivamente o problema atender a população. Quero parabenizar o TCE e essa ação por parte da presidência”, disse.

As ações devem ser feitas a partir das recomendações técnicas contidas em um relatório desenvolvido pela Universidade Federal do Acre (Ufac). O estudo apontou riscos de instabilidade geotécnica e necessidade de medidas imediatas de contenção. O trabalho foi apresentado pelo professor Dr. Ricardo Ribeiro, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Ufac.

Pelo menos quatro famílias vivem em área sob risco de erosão no Loteamento Joafra/Foto: Ludmila Tianovna

Ações emergenciais
O Termo de Consensualismo estabelece um plano de acompanhamento e monitoramento das ações, que serão conduzidas com base nas recomendações técnicas já apresentadas e sob fiscalização das instituições signatárias.

O compromisso principal é da Seinfra, que se comprometeu a elaborar um Plano de Ação Emergencial com seu respectivo cronograma.

Defesa Civil terá papel central no monitoramento de riscos e segurança da população/Foto: Ludmila Tianovna

O Plano de Ação Emergencial deve incluir:
• Correção de Drenagens: Correção imediata das drenagens que deságuam a 90° na margem, reconduzindo-as para jusante com ângulo adequado (15° – 30°) e saída submersa no leito.
• Construção de Defletores: Construção de Defletores de Escoamento (Espigões).
• Estabilização Provisória: Reperfilamento inicial do talude e estabilização provisória da margem para conter risco imediato de desmoronamento (sugestão de Enrocamento e gabiões).
• Recomposição Vegetal: Recomposição da vegetação das margens.
• Avaliação de Risco e Medidas de Segurança: Avaliação por parte da Defesa Civil sobre o risco iminente de colapso e adoção de medidas de segurança, incluindo evacuação preventiva se necessário.
• Monitoramento: Monitoramento Hidrológico contínuo.

Assinatura do pacto simboliza união de esforços entre órgãos e sociedade civil/Foto: Ludmila Tianovna

O documento também reitera a Missão do Tribunal de Contas do Estado do Acre, que é exercer o Controle Externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

A presidente do TCE-AC, conselheira Dulcinéa Benício de Araújo, juntamente com o vice-presidente conselheiro Ronald Polanco, ressaltou a importância do diálogo institucional e do compromisso firmado com a população do bairro.

“A assinatura deste termo simboliza não apenas a união de esforços entre órgãos de controle, gestores públicos e sociedade civil, mas também um passo concreto para proteger vidas e garantir o direito à moradia digna”, afirmou a presidente.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost