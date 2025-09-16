Tribunal de NY rejeita acusações de terrorismo contra Luigi Mangione

Um juiz de Nova York derrubou duas acusações relacionadas a terrorismo contra Luigi Mangione nesta terça (16/9) — homicídio em 1º grau em prol de ato de terrorismo e homicídio em 2º grau como crime de terrorismo — por considerá-las “legalmente insuficientes”. As demais imputações permanecem, incluindo homicídio em 2º grau e crimes de armas no estado; o processo federal também segue em paralelo. AP News+1

Segundo a decisão do justice Gregory Carro, os promotores não demonstraram o requisito legal de intimidar/coagir uma população civil exigido pela lei antiterrorismo de NY. Ainda assim, a promotoria afirmou que levará adiante os demais nove encargos estaduais. AP News

Mangione, 27, é acusado de matar a tiros Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, em 4 de dezembro de 2024, diante do New York Hilton Midtown, onde ocorria um encontro com investidores. Ele já havia se declarado inocente em audiências anteriores. ABC News

No âmbito federal, o Departamento de Justiça acusa Mangione de perseguir a vítima através de fronteiras estaduais e busca a pena de morte; a defesa alega dupla persecução (double jeopardy), argumento rejeitado até aqui. Datas de julgamento ainda não foram definidas; novas audiências prévias estão previstas. The Washington Post+1

O caso ganhou ainda mais repercussão no clima político atual dos EUA, após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk na semana passada; o suspeito Tyler Robinson deve ser formalmente acusado em Utah. Lideranças republicanas e democratas condenaram o crime. (Caso sem relação com Mangione.) ABC News+1

Fonte: Associated Press; Reuters; The Washington Post; ABC News. ABC News+3AP News+3Reuters+3

✍️ Redigido por ContilNet