Trio armado rende empresário sequestra e rouba Hilux em Porto Velho

Vítima foi mantida sob ameaça e abandonada próximo ao Posto Carga Pesada; PM registrou ocorrência

Um empresário de 37 anos, morador de Ji-Paraná (RO), foi sequestrado e roubado na madrugada desta quarta-feira (24), em Porto Velho. Segundo relato da vítima, três criminosos emparelharam outro veículo com sua Toyota Hilux (placas NCU1H21) e anunciaram o assalto. Dois bandidos armados entraram na caminhonete enquanto o terceiro dava apoio no carro de fuga.

Reprodução

A vítima foi obrigada a permanecer com a cabeça abaixada enquanto os criminosos rodavam pela cidade. Depois, ela foi abandonada nos fundos do Posto Carga Pesada, na Rua da Beira. Os assaltantes fugiram levando a Hilux, além de um celular, cordão de ouro e relógio.

A Polícia Militar foi acionada e registrou boletim de ocorrência; o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Fonte: relato da ocorrência policial/local.
✍️ Redigido por ContilNet

