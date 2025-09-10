Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos

Meire Morato, mãe do cantor Lucas Morato e ex-esposa do sambista Péricles, morreu nesta terça-feira (9/9), aos 56 anos. Ela estava internada em UTI desde o início de setembro. A família não divulgou a causa da morte. O velório será realizado nesta quarta-feira (10/9), em São Paulo.

Filho único, Lucas vinha pedindo orações nas redes sociais e chegou a cancelar shows para acompanhar a mãe durante a internação. Em nota, a equipe do artista lamentou a perda: “É com imensa dor que comunicamos o falecimento de Dona Meire Morato, mãe de nosso querido Lucas Morato.

Mulher de muita força, que lutou com coragem, agora merece descansar em paz.” O comunicado pede respeito ao luto e energias positivas ao cantor e à família.

Meire foi casada com Péricles por 25 anos. Em 2017, o cantor oficializou a união com Lidiane Faria, com quem tem Maria Helena, de 5 anos.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: Contilnet