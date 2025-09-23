23/09/2025
Trump diz que abraçou Lula e que irão conversar “na semana que vem”

Encontro relâmpago ocorreu nos bastidores da Assembleia-Geral da ONU; clima é de tensão após sanções e tarifas, mas Lula sinaliza diálogo sobre comércio

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em seu discurso na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (23.set.2025) que falou rapidamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que “se abraçaram”, e que os dois irão se reunir na próxima semana para discutir tarifas aplicadas ao Brasil. “Eu o encontrei, nós nos abraçamos… Concordamos em nos encontrar na próxima semana”, disse Trump, em um trecho no qual também elogiou Lula e brincou sobre “fazer negócios com quem gosta”. The Washington Post

ONU/Reprodução

O breve contato ocorreu logo após o discurso de Lula, em que o brasileiro criticou “ataques sem precedentes” às instituições do país e sanções unilaterais impostas por Washington após a condenação de Jair Bolsonaro. Ainda assim, Lula deixou aberta a porta para negociação com a Casa Branca para rever tarifas e reduzir a escalada. Reuters+1

Contexto: sanções e vistos revogados

  • Na véspera, o governo dos EUA revogou vistos de autoridades brasileiras, incluindo o advogado-geral Jorge Messias, e ampliou medidas punitivas relacionadas ao caso Bolsonaro. Reuters

  • Os EUA também sancionaram a esposa do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito da Lei Magnitsky, em mais um gesto que aumentou o atrito diplomático. AP News

  • Em seu pronunciamento, Lula repudiou as sanções e classificou as ações como ameaças à soberania e à independência do Judiciário brasileiro. Reuters

O que esperar

  • Reunião Lula–Trump: segundo o próprio Trump, deve ocorrer na próxima semana e terá tarifas como tema central. The Washington Post

  • Canal de diálogo: apesar do embate retórico, Lula sinaliza negociar para destravar entraves comerciais e conter danos econômicos. Bloomberg

Siga ao vivo a cobertura da Assembleia Geral da ONU:

Fonte: Reuters; Associated Press; Washington Post; Bloomberg. Bloomberg+4Reuters+4Reuters+4
