Trump envia caças F-35 ao Caribe e aumenta pressão contra a Venezuela

O governo dos Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, enviou caças de guerra F-35 para o Caribe em meio à pressão e ameaças contra a Venezuela. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (5/9) pela agência de notícias Reuters.

Ao todo, 10 aeronaves furtivas foram enviadas à um aeródromo localizado em Porto Rico, de ondem devem operar. O objetivo seria intensificar operações norte-americanas contra cartéis de drogas na América Latina e Caribe.

O aumento da presença militar norte-americana na região surge um dia após caças da Venezuela sobrevoarem o navio USS Jason Dunham, no mar do Caribe. A embarcação faz parte de uma frota enviada para proximidades da região costeira venezuelana.

Para o Departamento de Defesa dos EUA, a ação foi classificada como “altamente provocativa”.

A patrulha venezuelana aconteceu após Trump iniciar uma ofensiva contra Nicolás Maduro. Atualmente, o presidente venezuelano é apontado como chefe do cartel de Los Soles, recentemente classificado como organização terrorista por Washington.

Em atualização.