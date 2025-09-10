Trump exige que UE taxe China e Índia em 100% para pressionar Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu à União Europeia que imponha tarifas de até 100% sobre a Índia e a China de modo a aumentar a pressão para que a Rússia encerre a guerra na Ucrânia.
Trump fez a exigência após participar de uma reunião na terça-feira (9/9) com equipes dos EUA e da UE em Washington (DC) para discutir como aumentar o custo econômico da guerra para Moscou, de acordo com relato do jornal Financial Times.
Leia também
-
Após ataque a Ucrânia, Trump promete novas sanções à Rússia
-
Rússia faz o maior ataque aéreo a Ucrânia desde o início da guerra
-
Putin reage após Europa falar em envio de tropas para ajudar a Ucrânia
-
Europa promete garantir segurança da Ucrânia em caso de cessar-fogo
“Estamos prontos para ir agora mesmo, mas só faremos isso se nossos parceiros europeus nos apoiarem”, disse ao FT uma autoridade americana que não quis se identificar.
A proposta de Trump surge em meio à frustração na Casa Branca para negociar um acordo de paz e com os ataques aéreos cada vez mais agressivos dos russos contra os ucranianos.
Representantes de capitais europeias discutiram potenciais sanções contra países como China e Índia em razão da compra de petróleo e gás russos, segundo o jornal, mas muitos estão apreensivos devido às relações comerciais da UE com Pequim e Nova Déli.