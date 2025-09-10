Trump exige que UE taxe China e Índia em 100% para pressionar Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu à União Europeia que imponha tarifas de até 100% sobre a Índia e a China de modo a aumentar a pressão para que a Rússia encerre a guerra na Ucrânia.

Trump fez a exigência após participar de uma reunião na terça-feira (9/9) com equipes dos EUA e da UE em Washington (DC) para discutir como aumentar o custo econômico da guerra para Moscou, de acordo com relato do jornal Financial Times.

“Estamos prontos para ir agora mesmo, mas só faremos isso se nossos parceiros europeus nos apoiarem”, disse ao FT uma autoridade americana que não quis se identificar.

A proposta de Trump surge em meio à frustração na Casa Branca para negociar um acordo de paz e com os ataques aéreos cada vez mais agressivos dos russos contra os ucranianos.

Representantes de capitais europeias discutiram potenciais sanções contra países como China e Índia em razão da  compra de petróleo e gás russos, segundo o jornal, mas muitos estão apreensivos devido às relações comerciais da UE com Pequim e Nova Déli.

