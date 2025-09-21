Trump: morte de Charlie Kirk é “ataque aos ideais conservadores”

O presidente dos EUA, Donald Trump, fez um discurso neste domingo (21/9) durante o velório do ativista conservador Charlie Kirk. Trump, que ficou responsável por encerrar a cerimônia de homenagem, afirmou que o assassinato de Kirk foi um ataque aos ideais conservadores. Mais de 100 mil pessoas se reuniram para homenagear o ativista no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona.

Em seu discurso, ele descreveu o suposto assassino de Charlie Kirk como “monstro radicalizado e de sangue frio”. O presidente compartilhou relatos da trajetória do ativista e afirmou que o país perdeu uma das luzes mais brilhantes do seu tempo. “Ele foi morto violentamente porque falou em nome da liberdade e da justiça, de Deus, do país, da razão e do bom senso”, disse Trump.

O presidente americano também afirmou que diferente de Kirk, ele não suporta seus oponentes e acha difícil ter empatia com seus rivais. “Ele era um missionário com um espírito nobre e um propósito grandioso. Ele não odiava seus oponentes. Ele queria o melhor para eles. Foi aí que discordei do Charlie. Odeio meu oponente e não quero o melhor para ele”.

Donald Trump também levantou a ideia de reprimir o crime em Chicago, local onde Charlie Kirk cresceu, usando como exemplo a medida tomada em agosto deste ano para restaurar a ordem em Washington D.C.

“Estou muito orgulhoso de Washington, D.C., e agora estamos indo para Memphis , e vamos resolver isso rapidamente. E depois vamos para alguns outros, mas vamos para Chicago, e vamos ter Charlie muito em mente quando formos para Chicago, e vamos resolver isso.”

Leia também

Trump desviou o foco do discurso e aproveitou a oportunidade para reforçar que fará um anúncio importante sobre o autismo na próxima segunda-feira (22/9). Sem revelar o que será dito, ele afirma que será uma das coletivas de imprensa mais importantes que ele já teve e que acredita ter encontrado “uma resposta para o autismo”.

Quem era Charlie Kirk

Charlie Kirk era uma das vozes mais influentes do conservadorismo norte-americano. Fundador da Turning Point USA, organização conservadora juvenil presente em dezenas de escolas e universidades nos Estados Unidos, Kirk teve papel central na mobilização de estudantes e jovens eleitores.

Assim que soube que o aliado havia sido baleado, Trump reagiu nas redes sociais, pouco antes de o óbito ser declarado: “Todos nós devemos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Um cara incrível, do começo ao fim. QUE DEUS O ABENÇOE!”. Trump já havia destacado Kirk como essencial para mobilizar jovens eleitores em sua vitória presidencial de 2024.

Kirk começou a se interessar pelo conservadorismo ainda no ensino médio, inspirado pelo radialista Rush Limbaugh. Após ser rejeitado pela Academia Militar de West Point, fundou a Turning Point USA em 2012. Desde então, a organização cresceu rapidamente, com receitas que passaram de US$ 4,3 milhões em 2016 para US$ 92,4 milhões em 2023, segundo a imprensa americana.

O ativista manteve laços estreitos com Trump e sua família, participou de cerimônias no Salão Oval e foi fundamental em campanhas como “Estudantes com Trump”, mobilizando votos entre o público jovem. Ele também atuou na escolha de J.D. Vance como parceiro de chapa do presidente em 2024.