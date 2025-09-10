Trump não vê razão em “isolar” Rússia da economia global, diz JD Vance

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não veria razão para excluir a Rússia da economia global, sinalizando que o isolamento comercial do país pode estender a guerra entre Rússia e Ucrânia.
O vice-líder norte-americano, J.D Vance, esclareceu que estas seriam as pretensões de Trump, durante entrevista a uma emissora de TV, nesta quarta-feira (10/9). Vance ainda afirmou que os entraves para um cessar-fogo estão sendo discutidos.
“O presidente (Trump) foi muito aberto, tanto com os europeus quanto com os russos, ao afirmar que não vê razão para isolarmos economicamente a Rússia, exceto pela continuação do conflito. Ele quer que a matança cesse. E, do outro lado da paz, ele está muito aberto a uma série de acordos econômicos que sejam benéficos para os Estados Unidos”, disse Vance, no decorrer do programa One America News Network.
O vice-presidente explicou que, apesar das sanções, a Rússia permanece sendo uma potência econômica em recursos, sobretudo quando se trata de petróleo, gás e riqueza mineral. Anteriormente, Trump pedia aos países europeus que interrompessem a compra do petróleo russo, justificando que a prática financia diretamente a guerra.
No entanto, Vance sinaliza que as propostas para um acordo de paz podem incluir suspensão de sanções, observando uma relação econômica futura muito positiva com Ucrânia e Rússia, além de garantir uma paz duradoura para os EUA e não ser rígido com ambos os lados.