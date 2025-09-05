Trump promete taxar chips de empresas que não produzirem nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar, nessa quinta-feira (4/9), que a Casa Branca pretende impor tarifas comerciais sobre importações de chips e semicondutores de empresas que não transferirem sua produção para o país.

As declarações do republicano, em tom de ameaça, foram dadas pouco antes de um jantar com executivos de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo.

“Sim, eu já discuti isso com as pessoas aqui. Chips e semicondutores. Vamos aplicar tarifas às empresas que não vierem [para os EUA]. A tarifa será implementada muito em breve”, anunciou Trump, sem falar em datas nem percentuais da possível taxação.

“Será uma tarifa significativa. Não tão alta, mas relevante, com a condição de que, se vierem para o país, estiverem construindo ou planejando produzir aqui, não haverá tarifa”, prosseguiu o presidente dos EUA.

“Se não estiverem vindo, haverá tarifa. Eu diria que o Tim Cook [CEO da Apple] está em boa posição”, ironizou Trump, referindo-se ao diretor-executivo da big tech, que estava sentado do outro lado da mesa.

Fabricante do iPhone, a Apple aumentou recentemente seus investimentos nos EUA para US$ 600 bilhões nos próximos quatro anos.

No mês passado, Donald Trump havia afirmado que seu governo implementaria tarifas de 100% sobre as importações de semicondutores – com exceção das empresas que já produzem no país ou tenham se comprometido a transferir sua produção para os EUA.

Semicondutores

Também chamados de microchips ou circuitos integrados, os semicondutores são estruturas feitas a partir de materiais como o silício que passam por um processo de alteração de sua capacidade de conduzir eletricidade. O silício é o semicondutor mais utilizado devido à sua abundância e ao bom desempenho em altas temperaturas.

Essa característica os torna essenciais em sistemas eletrônicos porque funcionam como “interruptores” para os códigos binários que alimentam computadores e outros dispositivos. Os semicondutores estão presentes em smartphones, laptops, veículos com sistemas de controle eletrônico, sensores, chaves digitais, equipamentos médicos, turbinas eólicas, painéis solares, entre outros.