11/09/2025
Universo POP
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen

Trump reage à condenação de Bolsonaro no STF: “Surpreendente”, diz presidente dos EUA

Republicano compara decisão a processos que enfrenta na Justiça americana e volta a demonstrar apoio público ao ex-presidente brasileiro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Em um dia decisivo no Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para condenar Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou estar “surpreso” com o resultado. Questionado por repórteres, ele disse considerar a decisão semelhante ao que, segundo ele, tentaram fazer com ele próprio na Justiça americana e reiterou que “conheceu Bolsonaro como presidente do Brasil”.

Mark Wilson/Getty Images

O julgamento da Primeira Turma terminou em 4 a 1 pela condenação, com votos favoráveis de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, e divergência de Luiz Fux. A definição das penas (dosimetria) ficou para a sessão seguinte. A acusação tratou de crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

A manifestação de Trump dá continuidade ao alinhamento político entre os dois, visível desde os mandatos e mantido após 2022. Ao comentar o caso, o republicano também traçou um paralelo com os processos que enfrenta nos EUA, reforçando o discurso de que lideranças conservadoras estariam sob perseguição judicial.

No Brasil, a defesa de Bolsonaro nega as acusações e fala em criminalização da política. Já a Procuradoria-Geral da República sustenta que houve um plano estruturado para deslegitimar o resultado das urnas e romper a ordem democrática após a derrota eleitoral.

Fonte: declarações públicas à imprensa; sessões e votos do STF.
Redigido por Contilnet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost