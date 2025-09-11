Trump reage à condenação de Bolsonaro no STF: “Surpreendente”, diz presidente dos EUA

Em um dia decisivo no Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para condenar Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou estar “surpreso” com o resultado. Questionado por repórteres, ele disse considerar a decisão semelhante ao que, segundo ele, tentaram fazer com ele próprio na Justiça americana e reiterou que “conheceu Bolsonaro como presidente do Brasil”.

O julgamento da Primeira Turma terminou em 4 a 1 pela condenação, com votos favoráveis de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, e divergência de Luiz Fux. A definição das penas (dosimetria) ficou para a sessão seguinte. A acusação tratou de crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

A manifestação de Trump dá continuidade ao alinhamento político entre os dois, visível desde os mandatos e mantido após 2022. Ao comentar o caso, o republicano também traçou um paralelo com os processos que enfrenta nos EUA, reforçando o discurso de que lideranças conservadoras estariam sob perseguição judicial.

No Brasil, a defesa de Bolsonaro nega as acusações e fala em criminalização da política. Já a Procuradoria-Geral da República sustenta que houve um plano estruturado para deslegitimar o resultado das urnas e romper a ordem democrática após a derrota eleitoral.

Fonte: declarações públicas à imprensa; sessões e votos do STF.

