Trump recua e exclui celulose brasileira do tarifaço. Veja o que muda

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou e decidiu excluir a celulose do Brasil da lista de produtos submetidos ao tarifaço comercial. A decisão foi publicada em ordem executiva assinada na última sexta-feira (5/9).

Até então, a celulose brasileira exportada para os EUA era alvo de uma tarifa de 10%.

O recuo da Casa Branca beneficia a indústria nacional, que exportou 2,8 milhões de toneladas do produto para os norte-americanos no ano passado – o que correspondeu a 15% do total das vendas de celulose para o exterior em 2024.

A celulose brasileira já estava isenta da sobretaxa de 40% aplicada pelos EUA sobre grande parte dos produtos exportados pelo país – vários setores da economia nacional são alvo de taxas de 50% dos norte-americanos.

Por outro lado, outros produtos da indústria madeireira ainda estão sujeitos ao tarifaço de Trump, como papéis em geral e painéis de madeira. No documento assinado pelo presidente dos EUA, a isenção está prevista para três segmentos específicos envolvendo a celulose e seus derivados – eles correspondem a cerca de 90% das vendas de celulose do Brasil para os EUA.

De acordo com estimativas da Câmara de Comércio Brasil-EUA, as exportações direcionadas aos norte-americanos recuaram 15,2% em valor e 8,5% em volume no período entre janeiro e maio deste ano, especialmente por causa do tarifaço de Trump.

Indústria comemora

A exclusão da celulose das tarifas dos EUA foi comemorada pela indústria nacional. Por meio de nota, a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), entidade que representa os fabricantes de celulose do país, classificou a notícia como “muito positiva” para a economia.

“Trata-se de uma decisão muito positiva, que partiu do governo americano, acreditamos que muito graças aos esforços de clientes que levam ao governo peculiaridades de produtos e matérias-primas essenciais ao país”, afirmou o presidente da Ibá, Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo.

Segundo Hartung, a decisão dos EUA reflete “a importância do caminho da diplomacia e do diálogo”. “É necessário que o governo se mantenha firme na busca de canais, assim como empresários devem manter o contato constante com seus clientes e fornecedores”, diz a nota.

Exportações

No acumulado dos oito primeiros meses de 2025, as exportações brasileiras de celulose renderam US$ 6,9 bilhões, o que significa um crescimento de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Celulose

A celulose é o componente estrutural mais presente nas paredes celulares das plantas, formado por longas cadeias de glicose. Trata-se de uma matéria-prima essencial para diversas indústrias, especialmente a do papel, na qual é extraída de fontes como árvores e algodão e, em seguida, processada em fibras para fabricar vários produtos. Entre eles, estão papéis, embalagens e materiais de higiene pessoal.