Trump retira certificação de aliado antidrogas da Colômbia

O governo do presidente Donald Trump retirou a certificação de aliado antidrogas da Colômbia. É a primeira vez em 28 anos que medida dessa natureza é adotada. O anúncio foi feito na segunda-feira (15/9).

Seriam mantidas, entretanto, operações militares e de interesse para os Estados Unidos, de acordo com o jornal El Tiempo.

Trump responsabilizou o mandatário Gustavo Petro pela decisão sob a alegação de o país descumprir compromissos acertados contra o tráfico de drogas.

“O cultivo de coca e a produção de cocaína na Colômbia atingiram níveis históricos”, argumentou a embaixada americana em Bogotá em sua conta oficial no X (ex-Twitter).

Na mesma nota, afirmou que os EUA “são gratos às forças policiais e de segurança que estão enfrentando narco terroristas. Reconhecemos sua coragem, habilidades e sacrifícios”.

Em resposta à declaração, o presidente Petro disse, na rede social, que representantes da embaixada começou “uma mentira factual”. O cultivo de coca cresceu durante o governo Iván Duque (2018-2022. “Foi a política dos EUA que fracassou”, retrucou.

“Para reduzir o cultivo de folhas de coca, não é necessário o glifosato (herbicida) jogado de aviões, mas diminuição na demanda por cocaína, principalmente nos Estados Unidos e na Europa”, emendou.

Ustedes comienzan por una mentira fáctica señores US embassy. El crecimiento de cultivos de coca se presenta en el gobierno de Duque, y con fumigación forzada. Es la política de los EEUU la que ha fallado.

Para que disminuyan los cultivo de hoja de coca lo que se necesita no es… https://t.co/qwA499APT0

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 16, 2025

