Turista morre ao tentar selfie durante escalada no Monte Nama Feng, na China

Um turista morreu tragicamente após sofrer uma queda no pico Nama, em Kangding, na província de Sichuan, China. Segundo informações do Shanghai Daily, o alpinista, de 31 anos, teria desamarrado o próprio cinto de segurança para registrar uma selfie durante uma escalada, quando perdeu o equilíbrio e despencou do desfiladeiro.
O momento foi registrado por outros escaladores que estavam no local. As imagens do indecente – que acabou sendo fatal, chocaram os internautas nas redes sociais e rapidamente viralizaram na web.
Vale destacar que o pico possui com 5.588 metros de altitude e é considerado com escalada técnica desafiadora – o que exige treinamento extensivo, força física e equipamentos especializados.
O local não estava aberto ao público para subida, e a atividade teria acontecido sem autorização oficial das autoridades. Ainda de acordo com o Shanghai Daily, equipes de resgate encontraram o corpo da vítima após uma operação que foi dificultada pelas condições do terreno e do clima.