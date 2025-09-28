Turista morre ao tentar selfie durante escalada no Monte Nama Feng, na China

Um turista morreu tragicamente após sofrer uma queda no pico Nama, em Kangding, na província de Sichuan, China. Segundo informações do Shanghai Daily, o alpinista, de 31 anos, teria desamarrado o próprio cinto de segurança para registrar uma selfie durante uma escalada, quando perdeu o equilíbrio e despencou do desfiladeiro.

O momento foi registrado por outros escaladores que estavam no local. As imagens do indecente – que acabou sendo fatal, chocaram os internautas nas redes sociais e rapidamente viralizaram na web.