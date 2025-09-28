28/09/2025
Universo POP
Turista morre ao tentar selfie durante escalada no Monte Nama Feng, na China

O acidente foi registrado por outros escaladores que estavam no local e as imagens rapidamente viralizaram na web

Um turista morreu tragicamente após sofrer uma queda no pico Nama, em Kangding, na província de Sichuan, China. Segundo informações do Shanghai Daily, o alpinista, de 31 anos, teria desamarrado o próprio cinto de segurança para registrar uma selfie durante uma escalada, quando perdeu o equilíbrio e despencou do desfiladeiro.

Turista morre ao tentar selfie durante escalada (Reprodução/Internet )

O momento foi registrado por outros escaladores que estavam no local. As imagens do indecente – que acabou sendo fatal, chocaram os internautas nas redes sociais e rapidamente viralizaram na web.

Vale destacar que o pico possui com 5.588 metros de altitude e é considerado com escalada técnica desafiadora – o que exige treinamento extensivo, força física e equipamentos especializados.

O local não estava aberto ao público para subida, e a atividade teria acontecido sem autorização oficial das autoridades. Ainda de acordo com o Shanghai Daily, equipes de resgate encontraram o corpo da vítima após uma operação que foi dificultada pelas condições do terreno e do clima.

