Tutor desconfia de “traição” e descobre que gato tem 4 famílias

Influenciador Lioni Campos colocou coleira com telefone no felino e descobriu que ele comia, dormia e até “batia ponto” num bar do bairro

O influenciador Lioni Campos achou que estava acolhendo um gato de rua que aparecia todas as noites em sua casa pedindo ração e carinho. O comportamento, porém, levantou suspeitas: além de sempre bem alimentado, o bichano sumia durante o dia. Para tirar a dúvida, Lioni colocou uma coleira com seu nome e telefone e a pergunta: “Esse gato tem dono?”. Em poucos dias, vieram as respostas — e a revelação de que o peludo tinha, na verdade, três outras famílias.

@lionicampos/TikTok/Reprodução

Segundo mensagens recebidas por Lioni, uma senhora que cuida de sete gatos disse que o visitante é figurinha carimbada por lá, chegando “na hora da ração” e até ganhando o apelido de “Zé droguinha” por incentivar um dos felinos a fugir. Outra pessoa contou que o gato aparece todas as tardes para garantir mais uma refeição. E a vida social do danado não para por aí: em um bar da região, ele é tratado como celebridade e atende por “51”, ganhando petiscos e afagos dos clientes.

Sentindo-se “traído”, mas encantado, Lioni decidiu oficializar a adoção e batizou o aventureiro de Bacana. Nos vídeos, ele contou que, desde o início do mês, o gato “sossegou o facho” e diminuiu as escapadas. A história viralizou: o primeiro vídeo já ultrapassou 1 milhão de visualizações.@lionicampos/TikTok/ReproduçãoConversa entre Lioni e a outra cuidadora

@lionicampos/TikTok/ReproduçãoConversa com dono do bar

