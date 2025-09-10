10/09/2025
Universo POP
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos
Carlinhos Maia nega ser pivô da treta entre Simone Mendes e Manu Bahtidão

TV Cultura do Pará integra a Rede Nacional de Comunicação Pública

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
tv-cultura-do-para-integra-a-rede-nacional-de-comunicacao-publica


Logo Agência Brasil

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) formalizaram, nesta quarta-feira (10), um novo acordo de cooperação que marca a entrada da TV Cultura do Pará na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A assinatura ocorreu na sede da presidência da EBC, em Brasília, com a presença de representantes das duas instituições.

A parceria representa um avanço significativo na integração da comunicação pública no Brasil, especialmente na Região Norte. Com o acordo, o sinal da TV Brasil será levado a 53 municípios do interior paraense por meio da TV Cultura do Pará. A emissora também passa a ter acesso aos benefícios do Programa Brasil Digital, do governo do Brasil, via Ministério das Comunicações, que prevê recursos para expansão da infraestrutura e melhoria da qualidade da transmissão.

Notícias relacionadas:

Além disso, a TV Cultura do Pará se compromete a exibir de três a sete horas semanais de conteúdos produzidos pela EBC, fortalecendo a troca de produções jornalísticas, culturais e educativas entre as duas emissoras públicas.

“A EBC tem a missão agora de expandir seu sinal pelo Brasil afora. Estamos às portas da COP30, somos a emissora anfitriã. E a TV Cultura do Pará tem uma tradição de 40 anos fazendo comunicação pública de qualidade no estado. Vamos nos sentir mais à vontade agora em casa”, afirmou o presidente da EBC, André Basbaum.

A TV Cultura do Pará já mantinha parceria com a EBC para troca de conteúdos, mas agora passa a integrar oficialmente a RNCP, o que garante maior articulação estratégica e acesso a políticas públicas voltadas à comunicação pública.

“Queremos estreitar cada vez mais essas relações. Queremos contar com o apoio da EBC, mas também ajudar a fortalecer a empresa, recebendo todos da melhor forma possível”, destacou Miro Eduardo de Assis Sanova Nascimento, presidente da Funtelpa.

Durante o evento, também foi apresentada a manifestação de interesse da Rádio Cultura FM em integrar a RNCP. Embora o acordo atual não inclua a rádio, a expectativa é que a adesão ocorra em breve, ampliando ainda mais a presença da comunicação pública no estado.

A parceria entre EBC e Funtelpa também prevê ações conjuntas para a cobertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém em 2025. A proposta é dar protagonismo às vozes amazônicas na cobertura da conferência, com conteúdos produzidos por jornalistas da região. Segundo Basbaum, a EBC e Funtelpa estarão ainda mais juntas: “Contem conosco neste que é um dos maiores desafios da comunicação pública.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost