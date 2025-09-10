TV Cultura do Pará integra a Rede Nacional de Comunicação Pública







A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) formalizaram, nesta quarta-feira (10), um novo acordo de cooperação que marca a entrada da TV Cultura do Pará na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A assinatura ocorreu na sede da presidência da EBC, em Brasília, com a presença de representantes das duas instituições.

A parceria representa um avanço significativo na integração da comunicação pública no Brasil, especialmente na Região Norte. Com o acordo, o sinal da TV Brasil será levado a 53 municípios do interior paraense por meio da TV Cultura do Pará. A emissora também passa a ter acesso aos benefícios do Programa Brasil Digital, do governo do Brasil, via Ministério das Comunicações, que prevê recursos para expansão da infraestrutura e melhoria da qualidade da transmissão.

Além disso, a TV Cultura do Pará se compromete a exibir de três a sete horas semanais de conteúdos produzidos pela EBC, fortalecendo a troca de produções jornalísticas, culturais e educativas entre as duas emissoras públicas.

“A EBC tem a missão agora de expandir seu sinal pelo Brasil afora. Estamos às portas da COP30, somos a emissora anfitriã. E a TV Cultura do Pará tem uma tradição de 40 anos fazendo comunicação pública de qualidade no estado. Vamos nos sentir mais à vontade agora em casa”, afirmou o presidente da EBC, André Basbaum.

A TV Cultura do Pará já mantinha parceria com a EBC para troca de conteúdos, mas agora passa a integrar oficialmente a RNCP, o que garante maior articulação estratégica e acesso a políticas públicas voltadas à comunicação pública.

“Queremos estreitar cada vez mais essas relações. Queremos contar com o apoio da EBC, mas também ajudar a fortalecer a empresa, recebendo todos da melhor forma possível”, destacou Miro Eduardo de Assis Sanova Nascimento, presidente da Funtelpa.

Durante o evento, também foi apresentada a manifestação de interesse da Rádio Cultura FM em integrar a RNCP. Embora o acordo atual não inclua a rádio, a expectativa é que a adesão ocorra em breve, ampliando ainda mais a presença da comunicação pública no estado.

A parceria entre EBC e Funtelpa também prevê ações conjuntas para a cobertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém em 2025. A proposta é dar protagonismo às vozes amazônicas na cobertura da conferência, com conteúdos produzidos por jornalistas da região. Segundo Basbaum, a EBC e Funtelpa estarão ainda mais juntas: “Contem conosco neste que é um dos maiores desafios da comunicação pública.”