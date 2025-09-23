TV Gazeta vai transmitir os jogos do Campeonato Acreano de 2026: ‘Aproximar o torcedor’

A TV Gazeta, afiliada da Record no Acre, confirmou que seguirá transmitindo os jogos do Campeonato Acreano de Futebol em 2026, em acordo firmado com a Federação de Futebol do Acre (FFAC). A parceria, que já garantiu o torneio nas telas neste ano, será renovada, oferecendo ao público acesso gratuito às partidas do estadual.

O diretor de jornalismo da emissora, Gabriel Rotta, destacou a importância da continuidade do projeto. “Tivemos bons resultados de audiência, de vendas publicitárias e, acima de tudo, um telespectador satisfeito. Isso nos motiva a planejar o Acreano de 2026 com ainda mais dedicação, para oferecer uma transmissão de qualidade e uma cobertura mais ampla”, afirmou.

Para o presidente da FFAC, Adem Araújo, o acordo reforça o vínculo entre a federação, os clubes e a torcida. “A ideia é aproximar o torcedor, seja levando-o ao estádio ou permitindo que acompanhe de casa. O alcance da TV é ilimitado e essa parceria é fundamental para valorizar o futebol acreano”, explicou.

Neste ano, a TV Gazeta já havia alcançado resultados expressivos ao transmitir a competição. A final, vencida pelo Independência-AC, que bateu o Galvez por 3 a 1, elevou a audiência da emissora em 94% no último dia da disputa.

*Com informações do site Tela Viva