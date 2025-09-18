Ufac abre inscrições para atendimento infantil na Brinquedoteca do campus em Rio Branco

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex), está com inscrições abertas para a Brinquedoteca do campus-sede, em Rio Branco. O espaço será destinado a crianças com idades entre três e dez anos, filhos ou dependentes de estudantes, servidores, funcionários terceirizados e também da comunidade externa. Os interessados devem se inscrever através de um formulário online, disponível desde o dia 16 de setembro, até que todas as vagas sejam preenchidas.

O processo de seleção ocorrerá conforme a ordem de inscrição, com a criação de um cadastro reserva para chamadas futuras. O edital possui fluxo contínuo, permitindo que novas vagas sejam ofertadas conforme a disponibilidade. Ao todo, estão previstas 20 vagas, distribuídas em dois turnos, manhã, das 8h30 às 11h30, e tarde, das 14h às 17h, com funcionamento às segundas, terças, quartas e sextas-feiras.

A proposta é oferecer um ambiente seguro e estimulante, no qual as crianças possam participar de atividades lúdicas, educativas e interativas. As ações são desenvolvidas no Laboratório da Brinquedoteca com o objetivo de promover o desenvolvimento social, cognitivo e emocional dos participantes, em um espaço pensado especialmente para eles.

Os detalhes sobre o processo de inscrição, critérios de participação e funcionamento do espaço estão disponíveis no edital Proex n.º 1.32/2025. A iniciativa reforça o compromisso da Ufac com a promoção do bem-estar e da inclusão social no ambiente universitário.