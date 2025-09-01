Ufac deve receber cerca de R$ 23 milhões em emendas parlamentares em 2025 para investimentos

A reitora da Ufac, Guida Aquino, ressalta que esses recursos têm caráter temporário

A Universidade Federal do Acre (Ufac) aparece entre as dez instituições federais de ensino superior que mais vão receber recursos de emendas parlamentares.

o aporte financeiro deve auxiliar em infraestrutura, reestruturação de espaços e no fortalecimento de projetos de pesquisa e extensão/ Foto: Reprodução

O valor previsto é de R$ 23,2 milhões, segundo levantamento do Observatório do Conhecimento, com base em dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop). Com esse montante, a instituição ocupa a 9ª posição no ranking nacional.

As emendas parlamentares, destinadas por deputados e senadores, têm se tornado um mecanismo cada vez mais relevante para a manutenção e expansão das universidades. No caso da Ufac, o aporte financeiro deve auxiliar em infraestrutura, reestruturação de espaços e no fortalecimento de projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no Acre.

Apesar do volume expressivo, a reitora da Ufac, Guida Aquino, ressalta que esses recursos têm caráter temporário e não podem substituir o orçamento regular.  Em nível nacional, o total de recursos destinados às 69 universidades federais em 2025 deve alcançar R$ 571 milhões, valor que corresponde a 7,2% do orçamento das instituições.

