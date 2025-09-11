Ufac: inscrições para concurso estão prestes a encerrar; salários de até R$ 14,2 mil

A Universidade Federal do Acre (UFAC) abriu concurso público para contratação de professores do Ensino Superior, com remuneração de R$ 6.180,86 a R$ 14.288,85 em regime de dedicação exclusiva e inscrições exclusivamente on-line entre 27 de agosto e 15 de setembro de 2025.

Quem pode participar

Graduação na área de atuação (e demais requisitos previstos no edital para cada vaga).

Regime de trabalho: dedicação exclusiva.

Vagas e áreas

Segundo o edital, há oportunidades para as seguintes áreas (com a indicação de vagas quando informada):

Ensino de Física (1); Entomologia (1); Ensino de Química ; Fitotecnia (1); Genética (1);

Produção e Clínica Médica de Suínos e Aves (1); Química Analítica (1);

Engenharia Civil – Estruturas ; Engenharia Civil – Hidráulica e Saneamento ;

Matemática (1); Ciências Contábeis (3);

Enfermagem na Atenção à Saúde nos diversos ciclos de vida (ênfase hospitalar) (3); Imunologia (1);

Política, Planejamento e Gestão em Saúde (1); Criação Musical e Tecnologia: Composição (1);

Educação Especial (2); Fundamentos da Educação (3);

Língua Estrangeira Moderna – Francês (2); Língua Portuguesa (2);

Psicologia da Educação (2); Linguística (1); Ensino em Ciências Sociais (1);

Psicologia Social (comunidades, movimentos sociais e políticas públicas) (2); Processos clínicos e avaliativos (2);

Linguagens (1); Teoria Literária e Literatura (1); Direito (1);

Farmacologia, Microbiologia, Imunologia, Parasitologia e Patologia (1); Fitossanidade (1);

Genética/Melhoramento Vegetal/Biologia Celular (1); Matemática e Estatística (1).

Observação: em algumas áreas o número de vagas não foi detalhado no resumo; a confirmação está no edital.

Salários

R$ 6.180,86 a R$ 14.288,85 (conforme titulação e enquadramento previstos no edital).

Inscrições

Período : 27/08/2025 a 15/09/2025.

Taxa : R$ 200,00 .

Isenção da taxa : pedidos de 27/08/2025 a 03/09/2025.

Como se inscrever: exclusivamente on-line (sistema de concursos indicado no edital).

Etapas de seleção

Prova escrita ;

Prova didática ;

Prova de títulos.

Validade

2 anos a partir da homologação do resultado final, prorrogável por igual período uma única vez.

Links

