Ufac: inscrições para concurso estão prestes a encerrar; salários de até R$ 14,2 mil

A Universidade Federal do Acre (UFAC) abriu concurso público para contratação de professores do Ensino Superior, com remuneração de R$ 6.180,86 a R$ 14.288,85 em regime de dedicação exclusiva e inscrições exclusivamente on-line entre 27 de agosto e 15 de setembro de 2025.
Quem pode participar
-
Graduação na área de atuação (e demais requisitos previstos no edital para cada vaga).
-
Regime de trabalho: dedicação exclusiva.
Vagas e áreas
Segundo o edital, há oportunidades para as seguintes áreas (com a indicação de vagas quando informada):
-
Ensino de Física (1); Entomologia (1); Ensino de Química; Fitotecnia (1); Genética (1);
-
Produção e Clínica Médica de Suínos e Aves (1); Química Analítica (1);
-
Engenharia Civil – Estruturas; Engenharia Civil – Hidráulica e Saneamento;
-
Matemática (1); Ciências Contábeis (3);
-
Enfermagem na Atenção à Saúde nos diversos ciclos de vida (ênfase hospitalar) (3); Imunologia (1);
-
Política, Planejamento e Gestão em Saúde (1); Criação Musical e Tecnologia: Composição (1);
-
Educação Especial (2); Fundamentos da Educação (3);
-
Língua Estrangeira Moderna – Francês (2); Língua Portuguesa (2);
-
Psicologia da Educação (2); Linguística (1); Ensino em Ciências Sociais (1);
-
Psicologia Social (comunidades, movimentos sociais e políticas públicas) (2); Processos clínicos e avaliativos (2);
-
Linguagens (1); Teoria Literária e Literatura (1); Direito (1);
-
Farmacologia, Microbiologia, Imunologia, Parasitologia e Patologia (1); Fitossanidade (1);
-
Genética/Melhoramento Vegetal/Biologia Celular (1); Matemática e Estatística (1).
Observação: em algumas áreas o número de vagas não foi detalhado no resumo; a confirmação está no edital.
Salários
-
R$ 6.180,86 a R$ 14.288,85 (conforme titulação e enquadramento previstos no edital).
Inscrições
-
Período: 27/08/2025 a 15/09/2025.
-
Taxa: R$ 200,00.
-
Isenção da taxa: pedidos de 27/08/2025 a 03/09/2025.
-
Como se inscrever: exclusivamente on-line (sistema de concursos indicado no edital).
Etapas de seleção
-
Prova escrita;
-
Prova didática;
-
Prova de títulos.
Validade
-
2 anos a partir da homologação do resultado final, prorrogável por igual período uma única vez.
Links
Fonte: PCI Concursos
Redigido por contilnet.