11/09/2025
Universo POP
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen
Horóscopo desta quinta-feira: lua minguante em Touro pede pé no chão e bons cuidados
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada

Ufac: inscrições para concurso estão prestes a encerrar; salários de até R$ 14,2 mil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Universidade Federal do Acre (UFAC) abriu concurso público para contratação de professores do Ensino Superior, com remuneração de R$ 6.180,86 a R$ 14.288,85 em regime de dedicação exclusiva e inscrições exclusivamente on-line entre 27 de agosto e 15 de setembro de 2025.

Foto: Reprodução

Quem pode participar

  • Graduação na área de atuação (e demais requisitos previstos no edital para cada vaga).

  • Regime de trabalho: dedicação exclusiva.

Vagas e áreas

Segundo o edital, há oportunidades para as seguintes áreas (com a indicação de vagas quando informada):

  • Ensino de Física (1); Entomologia (1); Ensino de Química; Fitotecnia (1); Genética (1);

  • Produção e Clínica Médica de Suínos e Aves (1); Química Analítica (1);

  • Engenharia Civil – Estruturas; Engenharia Civil – Hidráulica e Saneamento;

  • Matemática (1); Ciências Contábeis (3);

  • Enfermagem na Atenção à Saúde nos diversos ciclos de vida (ênfase hospitalar) (3); Imunologia (1);

  • Política, Planejamento e Gestão em Saúde (1); Criação Musical e Tecnologia: Composição (1);

  • Educação Especial (2); Fundamentos da Educação (3);

  • Língua Estrangeira Moderna – Francês (2); Língua Portuguesa (2);

  • Psicologia da Educação (2); Linguística (1); Ensino em Ciências Sociais (1);

  • Psicologia Social (comunidades, movimentos sociais e políticas públicas) (2); Processos clínicos e avaliativos (2);

  • Linguagens (1); Teoria Literária e Literatura (1); Direito (1);

  • Farmacologia, Microbiologia, Imunologia, Parasitologia e Patologia (1); Fitossanidade (1);

  • Genética/Melhoramento Vegetal/Biologia Celular (1); Matemática e Estatística (1).

Observação: em algumas áreas o número de vagas não foi detalhado no resumo; a confirmação está no edital.

Salários

  • R$ 6.180,86 a R$ 14.288,85 (conforme titulação e enquadramento previstos no edital).

Inscrições

  • Período: 27/08/2025 a 15/09/2025.

  • Taxa: R$ 200,00.

  • Isenção da taxa: pedidos de 27/08/2025 a 03/09/2025.

  • Como se inscrever: exclusivamente on-line (sistema de concursos indicado no edital).

Etapas de seleção

  • Prova escrita;

  • Prova didática;

  • Prova de títulos.

Validade

  • 2 anos a partir da homologação do resultado final, prorrogável por igual período uma única vez.

Links

Fonte: PCI Concursos
Redigido por contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost