UFC Noche: Lopes e Silva botam rivalidade à prova em octógono

O Brasil está pronto para comandar o Noche UFC. O evento não-numerado, que acontece neste sábado (13/9), está com os motores aquecidos por conta da rivalidade entre Diego Lopes e Jean Silva. Os dois brasileiros disputam na luta principal da noite, que pode valer uma vaga importante. A vitória concederia ganho de posições e, assim, a possibilidade de um novo candidato ao cinturão.

Diego Lopes ocupa 2ª colocação do ranking peso-pena

Jean Silva é um dos nomes brasileiros mais promissores atualmente

Amanda é destaque no peso-palha

O embate entre os dois brasileiros, no entanto, teve início desde o anúncio da luta. Desde então, até as entrevistas recentes, os dois trocaram farpas. O meio tempo fez com que a rivalidade crescesse ainda mais. Diego inclusive descartou qualquer chance de reconciliação.

Em consideração ao ranking da categoria peso-pena, Diego Souza é o favorito. Ele é o terceiro melhor atleta, atrás somente de Movsar Evloev e do campeão Alexander Volkanovki, que derrotou Diego no UFC 314. O atleta radicado no México contabiliza 26 triunfos

Jean Silva passa por uma ascensão promissora. Com apenas duas derrotas, o brasileiro tem 16 vitórias, sendo 12 por nocaute. Ele ocupa a 10ª posição e a luta é a chance de dar sequência a campanha positiva que vem construindo no Ultimate.

Para além disso, ele é a esperança da Fighting Nerds. A academia vem de duas derrotas. Na Fight Night da semana anterior, Maurício Ruffy e Caio Borralho decepcionaram o favoritismo e foram superados por dois franceses.

Lutas preliminares

Já no card preliminar, esperança de cinco vitórias brasileiras. O destaque nacional é Amanda Lemos. Ela enfrenta a norte-americana Tatiana Suarez e a luta pode garantir uma ascensão no ranking. A lutadora do Brasil ocupa a 4ª colocação no ranking peso-palha e pode ficar mais perto de uma vaga de candidata ao cinturão.

O UFC Noche vai ter como primeira luta o confronto entre Rodrigo Sezinando e o ucraniano Daniil Donchenko, pelo peso-médio. Na categoria peso-leve, dois atletas representam o Brasil. Diego Ferreira vai para o embate contra Alexander Hernandez, enquanto Joaquim Silva enfrenta Claudio Puelles.

Ainda, Alice Pereira vai para o cage contra Montse Rendon, do México. As latino-americanas se enfrentam pela categoria peso-galo. Por fim, Alessandro Costa, do peso-mosca, vai entra no octógono para medir forças com Alden Coria