06/09/2025
UFC Paris: Caio Borralho perde para Imavov e se distancia do cinturão

Caio Borralho foi derrotado pelo francês Nassourdine Imavov, no UFC Paris, realizado neste sábado (6/9), e pode ter se afastado da disputa pelo cinturão do peso-médio. O brasileiro foi superado após decisão unânime dos juízes. Ainda no card principal, Maurício Ruffy foi superado por Benoît Saint Denis.

Imavov dominou o combate do início ao fim, conteve o ímpeto de Borralho e foi declarado vencedor pelos árbitros após cinco rounds. Com a vitória, o francês pode ter se aproximado da luta pelo título da categoria.

Os dois primeiros rounds não tiveram muitas emoções. Enquanto o brasileiro arriscava chutes, o francês mantinha distância e acertava alguns golpes. Na terceira etapa, os lutadores tiveram uma trocação, empolgaram os torcedores em Paris, mas o combate seguiu.

Nas últimas parciais, Borralho demonstrou cansaço e deixou Imavov crescer no combate, dominando de vez o confronto. Mesmo tentando alguns golpes, o brasileiro não conseguiu se sobressair e terminou derrotado pelo adversário.

Outro brasileiro no card principal, Maurício Ruffy foi derrotado pelo francês Benoît Saint-Denis, finalizado aos 2:56 do segundo round.

No solo, o europeu pegou as costas de Ruffy e o imobilizou.

Confira os resultados do UFC Paris:

Card principal

  • Nassourdine Imavov venceu Caio Borralho por decisão unânime
  • Benoit Saint-Denis venceu Maurício Ruffy por finalização aos 2m56s do 2º round
  • Modestas Bukauskas venceu Paul Craig por nocaute aos 5m do 1º round
  • Mason Jones venceu Bolaji Oki nocaute técnico aos 3m18s do 2º round
  • Axel Sola venceu Rhys McKee por nocaute técnico aos 2m02s do 3º round
  • Wiliam Gomis venceu Robert Ruchala por decisão unânime

Card preliminar

  • Oumar Sy venceu Brendson Ribeiro por nocaute técnico aos 4m42s do 1º round
  • Ante Delija venceu Marcin Tybura por nocaute aos 2m30s do 1º round
  • Kauê Fernandes venceu Harry Hardwick por nocaute técnico aos 3m21s do 1º round
  • Sam Patterson venceu Trey Waters por nocaute técnico aos 3m01s do 1º round
  • Robert Bryczek venceu Brad Tavares por nocaute técnico aos 1m43s do 3º round
  • Rinat Fakhretdinov venceu Andreas Gustafsson por nocaute técnico aos 54s do 1º round
  • Sam Hughes venceu Shauna Bannon por finalização aos 1m58s do 2º round
