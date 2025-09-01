UFRJ propõe “Re-Amazonizar o Brasil” no Festival do Conhecimento 2025







O Festival do Conhecimento 2025 da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) terá uma programação de reflexões que põe os povos amazônicos no centro do debate. Com o tema “Re-Amazonizar o Brasil: Saberes Ancestrais e Tecnologias”, o evento acontece nos dias 4 e 5 de setembro, no Fórum de Ciência e Cultura, Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo a UFRJ, estarão presentes lideranças indígenas, pesquisadores, artistas e ativistas para debater os desafios da Amazônia e das mudanças climáticas globais, além de refletir sobre futuros possíveis para o planeta.

“O Festival do Conhecimento deste ano entra em sintonia com a COP30 ao discutir questões urgentes ligadas ao clima. É como se tivéssemos, aqui no Rio de Janeiro, uma pré-conferência do clima, pois teremos a oportunidade de reunir algumas das lideranças que estarão em Belém”, destaca Ivana Bentes, pró-reitora da Extensão da UFRJ”.

“Ao reunir saberes ancestrais, ciência, arte e políticas públicas, reafirmamos o papel da UFRJ como articuladora de soluções para os grandes desafios do nosso tempo”, completa a pesquisadora.

A abertura oficial ocorre no dia 4, às 10h, com a apresentação do o Manifesto Clima é Saúde, Saúde é Clima, do qual a UFRJ é signatária.

“Estarão presentes no Festival, Sinéia do Vale, representante dos povos indígenas do Brasil na COP30, Eduardo Viveiros de Castro, professor de antropologia social da UFRJ, maior nome do debate indígena do campo acadêmico. Também participam Inara Nascimento, indígena Sateré-Mawé, professora de saúde coletiva e segurança alimentar para povos indígenas, Dzoodzo Baniwa, ativista e referência na educação escolar indígena dos povos baniwa e koripako e Ethel Maciel, representante da saúde do Brasil na COP30”, afirma a UFRJ.