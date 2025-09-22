Última chamada de setembro: 4 editais abrem inscrições nesta semana

Setembro termina com boas oportunidades para quem busca ingresso no serviço público. Nesta semana (22 a 28/9), quatro editais abrem inscrições somando 154 vagas imediatas em diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. A seguir, veja um guia rápido para não perder prazos e se organizar.
O que observar em cada edital (checklist rápido)
Período de inscrição e data de pagamento da taxa
Banca organizadora e formato das provas (objetiva, discursiva, títulos)
Escolaridade/cargos e distribuição de vagas
Remuneração, benefícios e jornada
Conteúdo programático e eventuais provas práticas ou TAF
Cotas (PcD, negros) e documentos para heteroidentificação/biopsicossocial
Cronograma da semana (22 a 28/9)
Abertura das inscrições: ao longo da semana, conforme cada edital
Publicação de retificações usuais: até 72h após abertura (fique atento!)
Prazo para pedido de isenção: normalmente nos primeiros dias de inscrição
Data provável das provas: costuma ser informada no edital (reserve fins de semana de out/nov)
Dicas para aproveitar a reta final do mês
Planeje 7 dias de estudo por edital: 60% peso em específicos, 40% em básicos (português, direito adm., constitucional, raciocínio lógico e TI básica/atualidades conforme cargo).
Faça 2 simulados curtos (30–40 questões) por banca para calibrar ritmo.
Revisão 24–48–72h: resumos e questões comentadas dos tópicos mais cobrados.
Documentos prontos: identidade, laudos (PcD), certificados e comprovantes digitalizados.
Atenção: como os editais têm prazos diferentes, confira diariamente a página da banca para boletos, isenção e eventuais retificações.
Fonte: Direção Concursos.
Redigido por ContilNet.