Última chamada de setembro: 4 editais abrem inscrições nesta semana

Setembro termina com boas oportunidades para quem busca ingresso no serviço público. Nesta semana (22 a 28/9), quatro editais abrem inscrições somando 154 vagas imediatas em diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. A seguir, veja um guia rápido para não perder prazos e se organizar.

Reprodução

Navegue pelo índice

O que observar em cada edital (checklist rápido)

  • Período de inscrição e data de pagamento da taxa

  • Banca organizadora e formato das provas (objetiva, discursiva, títulos)

  • Escolaridade/cargos e distribuição de vagas

  • Remuneração, benefícios e jornada

  • Conteúdo programático e eventuais provas práticas ou TAF

  • Cotas (PcD, negros) e documentos para heteroidentificação/biopsicossocial

Cronograma da semana (22 a 28/9)

  • Abertura das inscrições: ao longo da semana, conforme cada edital

  • Publicação de retificações usuais: até 72h após abertura (fique atento!)

  • Prazo para pedido de isenção: normalmente nos primeiros dias de inscrição

  • Data provável das provas: costuma ser informada no edital (reserve fins de semana de out/nov)

Dicas para aproveitar a reta final do mês

  • Planeje 7 dias de estudo por edital: 60% peso em específicos, 40% em básicos (português, direito adm., constitucional, raciocínio lógico e TI básica/atualidades conforme cargo).

  • Faça 2 simulados curtos (30–40 questões) por banca para calibrar ritmo.

  • Revisão 24–48–72h: resumos e questões comentadas dos tópicos mais cobrados.

  • Documentos prontos: identidade, laudos (PcD), certificados e comprovantes digitalizados.

Atenção: como os editais têm prazos diferentes, confira diariamente a página da banca para boletos, isenção e eventuais retificações.

Fonte: Direção Concursos.
Redigido por ContilNet.

