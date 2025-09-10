Último show de Angela Ro Ro terá exibição inédita na TV: veja detalhes

Angela Ro Ro será homenageada com a exibição do último show que realizou. A apresentação da cantora, que morreu aos 75 anos na última segunda-feira (9/8), ganhará uma exibição inédita na TV.
O show Cheia de Amor Pra Dar de Angela Ro Ro será exibido no sábado (13/9), às 23h59, no programa Cena Musical, da TV Brasil. A apresentação foi realizada no Teatro Rival, no Rio de Janeiro, em março deste ano.
A exibição do show surge como uma maneira de homenagear a artista. No palco, a cantora reproduziu músicas de sucesso da carreira como Compasso e Amor, Meu Grande Amor e canções de outros artistas como Malandragem e Fogueira. Hits internacionais também estão na setlist da apresentação.
Após a exibição na TV aberta, o programa com o show de Angela Ro Ro permanecerá disponível no aplicativo TV Brasil Play e no canal da emissora no YouTube.