24/09/2025
Um dos maiores arquitetos do mundo e cineastas brasileiros estão entre as 4 vítimas de queda de avião

Aeronave caiu perto da Fazenda Barra Mansa, em Aquidauana; morreram o arquiteto chinês Kongjian Yu, os documentaristas Luiz Fernando Ferraz e Rubens Crispim Jr., e o piloto Marcelo Pereira de Barros

Um avião de pequeno porte caiu na zona rural de Aquidauana (MS), região do Pantanal, na noite de terça-feira (23/9), e deixou quatro mortos. Entre as vítimas estão o arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu — referência mundial pelo conceito de “cidades-esponja” —, os cineastas e documentaristas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr., além do piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros. CNN Brasil+1

O arquiteto chinês Kongjian Yu, o documentarista Luiz Ferraz, o diretor de fotografia Rubens Crispim Jr. e o piloto Marcelo Pereira de Barros morreram na queda de um avião em Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul — Foto: Montagem/g1

Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, a queda ocorreu nas imediações da Fazenda Barra Mansa, ponto turístico que já serviu de locação para a novela Pantanal. Não houve sobreviventes; as equipes relataram que a aeronave explodiu ao atingir o solo e os corpos foram carbonizados. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão apuradas pelas autoridades. Metrópoles+1

Quem são as vítimas

  • Kongjian Yu – arquiteto paisagista, professor da Universidade de Pequim e diretor da Turenscape; consultor de políticas urbanas baseadas na natureza e criador do conceito de “cidades-esponja”. Estava no Brasil para compromissos ligados à Bienal de Arquitetura e viagem técnica ao Pantanal. Exame

O arquiteto paisagista e urbanista chinês Kongjian Yu, professor da Universidade de Pequim — Foto: Kongjian Yu/Turenscape/Agência Fapesp

O arquiteto paisagista e urbanista chinês Kongjian Yu, professor da Universidade de Pequim — Foto: Kongjian Yu/Turenscape/Agência Fapesp

  • Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz – diretor e documentarista; assinou, entre outros, a série “Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia” (indicada ao Emmy Internacional). Campo Grande News

O documentarista Luiz Ferraz está entre as vítimas — Foto: Academia Brasileira de Cinema

O documentarista Luiz Ferraz está entre as vítimas — Foto: Academia Brasileira de Cinema

  • Rubens Crispim Jr. – documentarista, diretor de fotografia e produtor; atuou para Discovery, National Geographic, TV Globo, TV Cultura e outros canais. Metrópoles

Cineasta Rubens Crispim — Foto: Arquivo pessoal

Cineasta Rubens Crispim — Foto: Arquivo pessoal

  • Marcelo Pereira de Barros – piloto e proprietário do avião; prestava serviço de táxi aéreo na região de Aquidauana. Correio do Povo

Marcelo Pereira de Barros, piloto do avião que caiu com arquiteto e cineastas em MS — Foto: Reprodução/Redes sociais

Marcelo Pereira de Barros, piloto do avião que caiu com arquiteto e cineastas em MS — Foto: Reprodução/Redes sociais

Relatos iniciais apontam que Yu e Ferraz trabalhavam em documentário sobre soluções urbanas e natureza no momento da viagem. O acesso difícil ao local — típico do bioma pantaneiro — dificulta resgate e perícia. Campo Grande News+1

Fonte: CNN Brasil; Correio Braziliense; EXAME; Campo Grande News; Metrópoles.
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

