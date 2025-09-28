“Um pouco do nosso trabalho”, diz Zubeldía após vitória

Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Botafogo por 2 x 0 na tarde deste domingo (28/9). O clássico marcou a estreia de Luis Zubeldía, que venceu o Alvinegro pela primeira vez na carreira. Na coletiva de imprensa, o técnico argentino elogiou Renato Gaúcho e disse que o triunfo tem um pouco do trabalho da nova comissão.

“Primeiro dar parabéns a todos os jogadores, ao presidente, aos dirigentes e à comissão técnica que saiu do Renato. Fez um trabalho muito bom até aqui. Com a nossa chegada, só colocamos um pouco do nosso trabalho, mas o do Renato com a comissão dele era muito bom”, comentou o novo treinador.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Luis Zubeldía no Maracanã antes da partida entre Fluminense x Botafogo

Wagner Meier/Getty Images 2 de 3

Jogadores do Tricolor comemorando gol pelo Fluminense diante do Botafogo

Marcelo Gonçalves/Fluminense 3 de 3

Fluminense x Botafogo -25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitor Silva/Botafogo.

Ao longo de sua fala, Zubeldía disse que confia no trabalho dos jogadores e que eles podem continuar evoluindo com a camisa do Fluminense.

Leia também

“Confio que a equipe e os jogadores podem seguir fazendo um bom trabalho, crescendo. Continuar o que estavam fazendo de bom, corrigindo algumas coisas que às vezes não saem. E veremos. Muito cedo para dizer ou assegurar o que tem de melhorar. O mais importante para nós é ter uma organização prática”, encerrou Zubeldía.

Agora, Zubeldía terá mais um desafio pela frente pelo Tricolor das Laranjeiras. Na quarta-feira (1º/10), o Fluminense vai até Pernambuco e enfrenta o Sport, às 19h. A partida é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.