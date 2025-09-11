“Uma aula de direito”: Bittar elogia Fux e critica Moraes após voto em julgamento de Bolsonaro

O senador Márcio Bittar (União-AC) saiu em defesa do ministro Luiz Fux após seu voto no julgamento da chamada “trama golpista” envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o parlamentar afirmou que o posicionamento do magistrado “destruiu e expôs a falsa montada pelo ministro Alexandre de Moraes” e classificou a manifestação como “uma verdadeira aula de direito”.

Na sessão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Fux votou pela anulação do processo e pela absolvição de Bolsonaro. Entre os principais argumentos, sustentou que o Supremo não tem competência para julgar o caso, já que os réus não possuem mais foro privilegiado. O ministro também apontou que a ação deveria ser apreciada pelo Plenário, e não apenas por uma Turma, além de destacar falhas na disponibilização das provas, o que teria cerceado o direito de defesa. Outro ponto levantado foi a ausência de elementos que caracterizem a tese de organização criminosa armada.

Para Bittar, o voto revelou uma divisão no Supremo. “De um lado, Luiz Fux, um homem que dedicou a vida à magistratura e que baseou seu voto na Constituição, no processo e na lei. Do outro, Alexandre de Moraes, que construiu uma carreira política e hoje figura em listas internacionais de sanções por violar direitos humanos. Não é a lei que move Moraes, mas um projeto de poder para tirar Bolsonaro das eleições a qualquer custo”, disse.

O senador também afirmou que a decisão de Fux representa um marco contra o que classificou como perseguição política. “Hoje a história deu ao ministro Fux a oportunidade de se redimir, e ele agarrou essa chance. Ele se recusou a ser cúmplice de uma das maiores farsas jurídicas da nossa história”, declarou.

Bittar ainda criticou a cobertura da imprensa sobre o julgamento. “A grande mídia, cúmplice do sistema, não vai divulgar isso. Por isso peço que compartilhem essa verdade. Nenhuma tirania dura para sempre”, concluiu.