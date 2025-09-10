Uma infusão, mil benefícios: o segredo natural de Gisele Bündchen

Gisele Bündchen é conhecida por sua alimentação equilibrada, rica em ingredientes naturais cultivados por ela mesma. Em sua horta, ervas e especiarias como cúrcuma, manjericão, pimenta-preta e coentro fazem parte do dia a dia. Mas uma em especial tem ganhado destaque por seus efeitos no corpo e na mente: uma infusão aromática, simples de preparar, mas poderosa nos benefícios — o chá de alecrim.

Muito mais do que um tempero de cozinha, o alecrim se tornou aliado da top model graças às suas propriedades digestivas, calmantes e estimulantes. De acordo com a nutricionista Cibele Santos, o chá dessa erva é rico em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, ajudando a reduzir inchaços e a melhorar o funcionamento do sistema digestivo. Além disso, seus efeitos antimicrobianos fortalecem a imunidade, enquanto a ação sobre a circulação sanguínea pode contribuir para o crescimento capilar e a saúde da pele.

O chá de alecrim integra mil e uma vantagens para o cabelo

Quando consumir a infusão e contraindicações

Cibele explica que o aroma do alecrim também atua no sistema nervoso, sendo associado à melhora da memória, concentração e ao alívio do estresse. Por isso, consumir o chá no período da tarde pode ser uma boa alternativa para quem busca relaxamento natural. Para preparar, basta ferver uma xícara de água e adicionar uma a duas colheres de sopa das folhas frescas ou secas, deixando em infusão por 5 a 10 minutos. O chá pode ser adoçado a gosto ou combinado com especiarias como canela, potencializando seu efeito.

A recomendação é consumir após as refeições, principalmente o almoço e o jantar, para ajudar na digestão. Ainda assim, a nutricionista alerta que, apesar de natural, o chá de alecrim deve ser consumido com moderação, especialmente por pessoas grávidas, hipertensas ou que façam uso contínuo de medicamentos.

Os chás favorecem o bem-estar e a saúde do organismo

Eles podem ser consumidos quentes ou frios

Beber chá pode acelerar o metabolismo

Incluir o consumo dessa bebida na dieta ainda colabora com a perda de peso

A ingestão a longo prazo favorece a eliminação de toxinas do organismo. Lembre-se sempre de consultar um médico ou nutricionista antes de fazer mudanças na dieta

Além do consumo em forma de infusão, o alecrim também pode ser utilizado topicamente, especialmente em óleo essencial diluído. Segundo Cibele, esse uso é eficaz em massagens para aliviar dores musculares, estimular o couro cabeludo e até tratar oleosidade da pele, sempre com o cuidado de realizar um teste de sensibilidade antes da aplicação.