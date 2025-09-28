28/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha

Acreana recebeu da mãe comidas típicas que reacenderam memórias e saudades de sua terra natal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A acreana Larissa Castro, que atualmente mora em Curitiba, no Paraná, compartilhou neste fim de semana um vídeo emocionante em suas redes sociais mostrando as encomendas especiais levadas por sua mãe diretamente do Acre.

Uma mala cheia de afetos – mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha. Foto: Reprodução

A publicação rapidamente conquistou curtidas e comentários, principalmente de conterrâneos que vivem fora do estado e se identificaram com a cena.

No vídeo, Larissa apresentou com alegria os produtos típicos que recebeu, carregados de memória afetiva e identidade cultural. Entre os itens estavam banana cumprida, cheiro verde, carne para assado de panela, farinha de Cruzeiro do Sul, bolacha Miragina, pé de moleque e outros quitutes que remetem ao sabor da terra natal.

A postagem despertou a nostalgia de acreanos espalhados pelo Brasil, que comentaram sobre a saudade da culinária regional e a importância desses gestos simples, mas cheios de significado.

“Uma mala cheia de sabor, amor e saudade”, escreveu Larissa ao resumir o momento de afeto entre mãe e filha, reforçando o elo que a comida tradicional mantém com as raízes e a memória afetiva.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost