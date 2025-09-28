Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha

A acreana Larissa Castro, que atualmente mora em Curitiba, no Paraná, compartilhou neste fim de semana um vídeo emocionante em suas redes sociais mostrando as encomendas especiais levadas por sua mãe diretamente do Acre.

A publicação rapidamente conquistou curtidas e comentários, principalmente de conterrâneos que vivem fora do estado e se identificaram com a cena.

No vídeo, Larissa apresentou com alegria os produtos típicos que recebeu, carregados de memória afetiva e identidade cultural. Entre os itens estavam banana cumprida, cheiro verde, carne para assado de panela, farinha de Cruzeiro do Sul, bolacha Miragina, pé de moleque e outros quitutes que remetem ao sabor da terra natal.

A postagem despertou a nostalgia de acreanos espalhados pelo Brasil, que comentaram sobre a saudade da culinária regional e a importância desses gestos simples, mas cheios de significado.

“Uma mala cheia de sabor, amor e saudade”, escreveu Larissa ao resumir o momento de afeto entre mãe e filha, reforçando o elo que a comida tradicional mantém com as raízes e a memória afetiva.

Veja o vídeo: