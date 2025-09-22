UnB tem apagão e aulas da FAC são suspensas; não há previsão de volta

A Universidade de Brasília (UnB) sofreu um apagão em alguns setores do campus nesta segunda-feira (22/9). A Faculdade de Comunicação (FAC) foi uma das áreas atingidas e teve as aulas suspensas.

Segundo alunos, o campus está sem energia desde às 3h da manhã. Ainda não se sabe o motivo da queda de luz.

Nas redes sociais, alunos da universidade manifestaram o ocorrido. No X, um perfil relatou: “Acabou a luz e aula cancelada. Vim para nada para UnB”. Já uma outra pessoa desabafou: “Acordar 5 da manhã, pegar 1 hora e meia de transporte público, pra ter aula no computador e não ter energia na UnB e não terei aula”.

Em contato com a Neoenergia Brasília, a empresa comunicou que a equipe já está no local para prestar assistência, mas ainda não há uma previsão de retorno da energia.

Os estudantes que tiverem aula ao longo do dia, deverão consultar seus departamentos para saber como a situação das atividades no campus.

O Metrópoles entrou em contato com a UnB e aguarda mais informações a respeito do apagão.

Aguardem novas atualizações.