Unesp abre vestibular 2026 com 5.867 vagas; inscrições vão até 8/10

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abriu, nesta quinta-feira (4/9), as inscrições para o Vestibular 2026, com 5.867 vagas distribuídas em 136 cursos de graduação, espalhados por 24 cidades paulistas. As candidaturas devem ser feitas on-line até 8 de outubro, pela Fundação Vunesp. VunespVestibular UNESP

A taxa de inscrição é de R$ 210. O Manual do Candidato confirma desconto de 75% para estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista (inclui EJA) e do Centro Paula Souza, além de isenção e redução de 50% previstas em lei. O vencimento do pagamento é 9/10. Vestibular UNESP

A 1ª fase será em 2 de novembro e a 2ª fase nos dias 7 e 8 de dezembro. As provas ocorrerão em 35 municípios: 31 cidades de SP e também Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG). VunespVestibular UNESP

A Unesp mantém o Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP): 50% das vagas de cada curso para egressos de escola pública; dentro desse sistema, 35% das vagas são para candidatos pretos, pardos ou indígenas. O total inclui 934 vagas do Provão Paulista (vestibular seriado) destinadas a alunos da rede pública. CNN BrasilMetrópoles

Vagas por campus (seleção)

Araçatuba (112) • Araraquara (678) • Assis (309) • Bauru (899) • Botucatu (478) • Dracena (62) • Franca (328) • Guaratinguetá (243) • Ilha Solteira (234) • Itapeva (58) • Jaboticabal (224) • Marília (351) • Ourinhos (46) • Presidente Prudente (461) • Registro (56) • Rio Claro (373) • Rosana (50) • São João da Boa Vista (62) • São José do Rio Preto (344) • São José dos Campos (96) • São Paulo (185) • São Vicente (64) • Sorocaba (64) • Tupã (90). Metrópoles

Como se inscrever: acesse o site da Fundação Vunesp, preencha a ficha de inscrição do Vestibular Unesp 2026 e gere o pagamento (cartão, boleto ou PIX) até 9/10. Vestibular UNESP

📌 Fonte: Fundação Vunesp; Portal do Vestibular Unesp; Manual do Candidato Unesp 2026; Metrópoles. VunespVestibular UNESP+1Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet