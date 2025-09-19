Único do país, Parque Chico Mendes recebe certificação internacional de turismo sustentável

O Parque Ambiental Chico Mendes, em Rio Branco, recebeu nesta quinta-feira (18) a certificação Selo Prata do programa internacional Good Travel Destinations. O reconhecimento, conquistado pela segunda vez, consolida o espaço como o único parque municipal do Brasil a obter a certificação, que avalia práticas de preservação ambiental e turismo sustentável.

De acordo com o levantamento do programa, o parque alcançou 86% de pontuação, com destaque máximo em critérios como natureza e paisagem, cultura e tradição, além de gestão e comunicação, todos com 100%. Outras áreas avaliadas foram comunidade local (73%), bom emprego (71%), poluição e ruído (66%), resíduos (60%), energia e clima (56%), água (50%) e compra e venda (50%).

O prefeito Tião Bocalom destacou a conquista como resultado das melhorias realizadas no espaço e anunciou a meta de buscar o Selo Ouro em 2026. “No ano passado, recebemos a certificação de bronze. Agora conquistamos a de prata e queremos chegar ao ouro. É um orgulho muito grande e mostra nosso compromisso com o meio ambiente e com os parques. Essa certificação também atrai turistas para a cidade”, afirmou.