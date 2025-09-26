Unimed Rio Branco se destaca em congresso nacional com pesquisa sobre TEA

Terapeutas ocupacionais da Unimed Rio Branco representaram o Acre no XVIII Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional, que aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O grupo apresentou um relato de experiência sobre o atendimento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em uma unidade de referência na capital acreana.

O estudo, conduzido pelos profissionais Tayná Brito, Gabrielle Abílio, Adam Silva e Isadora Abreu, mostrou a importância de envolver a família, a escola e a clínica no tratamento do TEA. Segundo Tayná Brito, que também é coordenadora do Instituto Unimed Terapias, essa abordagem multidisciplinar e integrada é crucial para o avanço dos pacientes. “O nosso trabalho demonstra que ir além do ambiente clínico e envolver outros espaços no dia a dia do paciente gera resultados muito positivos”, comenta Tayná.

Profissionais de diferentes estados reforçam a equipe

A formação em terapia ocupacional ainda é um desafio no Acre, já que não há cursos presenciais na área. Por isso, a Unimed Rio Branco busca profissionais qualificados em outros lugares do país. A equipe que representou a Unimed no congresso é um exemplo disso:

– Tayná Brito, de Caxias do Sul (RS)

– Adam da Silva, de Brasília

– Gabriella Abílio, de Santos (SP)

– Isadora Abreu, do Rio de Janeiro.

“Atualmente, temos 15 terapeutas ocupacionais na Unimed Rio Branco. Tivemos que buscar profissionais de outros estados, principalmente do Sul e Sudeste, para montar a equipes qualificadas para proporcionar melhores atendimentos aos beneficiários do plano de saúde”, explica a superintendente da Unimed Rio Branco, Dra. Kátia Menezes.

Autonomia e parceria para o melhor atendimento

Durante o congresso, a equipe também abordou a autonomia clínica dos terapeutas para avaliar e aplicar abordagens específicas a cada paciente. Tayná destaca que, mesmo com a prescrição médica, o ambiente de trabalho no Instituto Unimed Terapias é de colaboração e integração, o que garante um atendimento de alta qualidade. “Nosso diferencial é o trabalho em equipe. Há uma parceria mútua com o objetivo de oferecer o melhor desenvolvimento possível para o paciente”, afirma.

Incentivo ao cooperativismo e responsabilidade social

A Unimed Rio Branco tem uma forte atuação baseada nos princípios do cooperativismo. A Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC) é a entidade responsável por promover e incentivar a capacitação de profissionais e cooperados. A parceria com a OCB/AC gera um impacto positivo na sociedade por meio do trabalho coletivo e de gestões mais democráticas.

Além disso, a Unimed Rio Branco, como uma cooperativa, se destaca pela sua responsabilidade socioambiental, atuando para oferecer soluções de saúde que beneficiam a comunidade e promovem o desenvolvimento sustentável.