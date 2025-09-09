Universo Paralello anuncia nova edição para dezembro de 2026 na Bahia

O Universo Paralello já tem data marcada para reunir milhares de pessoas em mais uma imersão cultural e musical na Bahia. O festival acontecerá entre os dias 27 de dezembro de 2026 e 4 de janeiro de 2027, tendo como cenário a tradicional Praia de Pratigi.

Reconhecido como um dos maiores festivais de música eletrônica do Brasil e do mundo, o evento promete repetir a atmosfera única que une arte, música, diversidade e natureza. Realizado a cada dois anos, o Universo Paralello se tornou referência pela experiência intensa que oferece ao público, que vai muito além da música.

Em breve, a organização deve divulgar mais informações sobre atrações e ingressos.