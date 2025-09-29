UPDS celebra 25 anos com expansão, reconhecimento internacional e integração com o Brasil

A Universidad Privada Domingo Savio (UPDS) celebra em 2025 seu 25º aniversário, consolidando-se como uma das instituições de ensino superior mais importantes da Bolívia. Fundada com o compromisso de formar profissionais competentes e cidadãos comprometidos, a universidade chega a esse marco com números expressivos e reconhecimento internacional.

Atualmente, a UPDS é a única universidade com presença em todo o território boliviano, com nove sedes que atendem mais de 40 mil estudantes. Ao longo de sua trajetória, já formou 22 mil profissionais em áreas como Ciências Empresariais, Ciências Sociais, Ciências Jurídicas, Engenharia e Ciências da Saúde. O corpo docente é composto por mais de mil professores, apoiados por 350 colaboradores administrativos.

O crescimento também se reflete na infraestrutura: são 67 mil metros quadrados de construção, 430 salas modernas, 115 laboratórios equipados e bibliotecas com mais de 140 mil exemplares físicos e digitais, democratizando o acesso ao conhecimento.

Outro destaque da instituição é o investimento em pesquisa e inovação. Em 25 anos, foram mais de 400 artigos científicos publicados, além da criação de semilleros de investigación que estimulam a criatividade e a busca por soluções para os desafios da Bolívia. No campo cultural e esportivo, estudantes já conquistaram mais de 400 prêmios e reconhecimentos, evidenciando a formação integral oferecida pela universidade.

Além de atender às demandas bolivianas, a UPDS tem se tornado um polo de atração para estudantes brasileiros, especialmente aqueles que vivem na região de fronteira. A instituição se orgulha de contribuir não apenas para o desenvolvimento da Bolívia, mas também para a formação de brasileiros que encontram na universidade uma oportunidade de ensino superior de qualidade.

Com forte atuação em programas de pós-graduação, internacionalização e responsabilidade social, a UPDS recentemente recebeu a acreditação internacional do CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior), com sede no México, reforçando seu padrão de excelência acadêmica.

Ao completar 25 anos, a UPDS celebra uma trajetória marcada por crescimento, compromisso social e integração binacional, reafirmando seu papel de formar profissionais preparados para os desafios do futuro.