UPDS fortalece tradição universitária com a primeira Farándula em Cobija

No último dia 20 de setembro, as ruas de Cobija foram tomadas por um clima de festa, integração e alegria com a realização da primeira edição da Farándula da Universidad Privada Domingo Savio (UPDS) no município. O evento reuniu centenas de estudantes, professores e toda a comunidade acadêmica, além de contar com a participação ativa da sociedade boliviana e brasileira, que prestigiaram de perto a celebração.

A caminhada festiva, marcada por música, fantasias e diversão, simbolizou não apenas o espírito jovem e criativo dos alunos, mas também a força da instituição em promover cultura, tradição e união. Embora a farándula já seja uma prática comum em outros polos da universidade, em Cobija a estreia superou expectativas, consolidando-se como um marco histórico para o campus local.

Mais do que um evento cultural, a atividade refletiu o compromisso da UPDS em formar profissionais preparados para o mercado, sem abrir mão de valores humanos e sociais. A instituição, que há 25 anos contribui para o desenvolvimento educacional da região, reafirma-se como referência no ensino superior da fronteira, oferecendo qualidade acadêmica e incentivando a integração entre povos.

Com a primeira Farándula realizada em Cobija, a UPDS não apenas inaugurou uma nova tradição no município, como também reforçou sua missão de transformar vidas por meio da educação, aproximando ainda mais a universidade da comunidade que a acolhe.