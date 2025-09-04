Usando GPS, motorista entra na contramão e causa acidente na W3 Sul

Um acidente interditou parte da W3 Sul, em frente ao Pátio Brasil, na tarde desta quinta-feira (4/9). A colisão ocorreu depois que um Peugeot entrou na contramão pela altura do Venâncio Shopping e atingiu outro veículo. O condutor, que preferiu não se identificar, afirmou que seguia orientações do GPS. O veículo capotou após a batida.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (4/9)
Hugo Barreto/Metrópoles
@hugobarretophoto2 de 5
Dois carros se envolveram na colisão
Hugo Barreto/Metrópoles
@hugobarretophoto3 de 5
Um dos motoristas teria se confundido com o sentido da via por conta do GPS
Hugo Barreto/Metrópoles
@hugobarretophoto4 de 5
PMDF foi ao local
Hugo Barreto/Metrópoles
@hugobarretophoto5 de 5
CBMDF também foi acionado
Hugo Barreto/Metrópoles
@hugobarretophoto
No sentido correto da via, estava o motorista de aplicativo Pedro Henrique Oliveira Alves, 24 anos, dirigindo um Renault Sandero 2011. O carro dele foi atingido na lateral.
“Na hora que vi, só deu tempo de frear. Se eu não tivesse conseguido, ele teria sido amassado”, relatou.
Apesar do impacto, não houve vítimas. A via permanece bloqueada para o trabalho das equipes de trânsito.