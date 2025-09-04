Usando GPS, motorista entra na contramão e causa acidente na W3 Sul

Um acidente interditou parte da W3 Sul, em frente ao Pátio Brasil, na tarde desta quinta-feira (4/9). A colisão ocorreu depois que um Peugeot entrou na contramão pela altura do Venâncio Shopping e atingiu outro veículo. O condutor, que preferiu não se identificar, afirmou que seguia orientações do GPS. O veículo capotou após a batida.

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (4/9)

Dois carros se envolveram na colisão

Um dos motoristas teria se confundido com o sentido da via por conta do GPS

PMDF foi ao local

CBMDF também foi acionado

No sentido correto da via, estava o motorista de aplicativo Pedro Henrique Oliveira Alves, 24 anos, dirigindo um Renault Sandero 2011. O carro dele foi atingido na lateral.

“Na hora que vi, só deu tempo de frear. Se eu não tivesse conseguido, ele teria sido amassado”, relatou.

Apesar do impacto, não houve vítimas. A via permanece bloqueada para o trabalho das equipes de trânsito.