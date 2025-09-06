‘Vai estudar já’: influenciadora acreana relembra 1ª tentativa em concurso do TJAC e dá dicas para concurseiros

A influenciadora digital Raquel Mercia lançou mais um episódio de sua série voltada para quem sonha em ser aprovado em concursos públicos. No vídeo, publicado nas redes sociais, ela relembra sua primeira experiência ao tentar uma vaga no Tribunal de Justiça do Estado do Acre e destaca a importância da disciplina nos estudos.

Raquel contou que, na época, não tinha experiência alguma na área. Ela comprou uma apostila em uma banca de jornal com o conteúdo para o cargo de auxiliar judiciário e passou a se dedicar entre aulas, faculdade e longas horas de estudo na biblioteca pública. Segundo a influenciadora, a escolha do local foi estratégica: em casa, não conseguiria se concentrar.

A criadora de conteúdo também ressaltou que o esforço, mesmo sem aprovação imediata, trouxe aprendizados. “Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu sabia o que eu tinha que fazer. Quanto mais eu lesse, quanto mais eu treinasse, eu ia me sair melhor. No mínimo aquele conhecimento ali eu adquiri”, disse.

Encerrando o vídeo, Raquel deixou uma mensagem motivacional aos seguidores. Para ela, quem tem a oportunidade de estudar deve agarrá-la com determinação. “Quando você senta a bunda numa cadeira pra estudar, você não tem nada a perder. Se você tem a chance, aproveite, vá, faça o seu melhor. E vai estudar já”, completou.