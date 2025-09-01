Val Marchiori atualiza estado de saúde após cirurgia de câncer de mama

Val Marchiori, de 50 anos, passou por cirurgia para retirada de um tumor na mama nesta segunda-feira (1º/9), em São Paulo. A socialite foi acompanhada pelos filhos gêmeos, Eike e Victor, e pelo marido, Amilton Augusto.
Em postagem nas redes sociais, ela comemorou o resultado do procedimento: “Correu tudo bem na minha cirurgia, já estou no quarto e, se Deus quiser, logo estarei curada do câncer de mama.”
Ela ainda contou que o período de recuperação do procedimento é de 30 dias. Depois, ela parte para a etapa seguinte do tratamento.
Val também agradeceu fãs, familiares e amigos pelo apoio: “Nesse momento difícil, estão ao meu lado me dando força e carinho. Amo vocês.”
No dia 28 de agosto, a socialite revelou o diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial, ao descobrir um carcinoma tipo 2 de 6 mm. Na ocasião, alertou seguidores sobre a importância dos exames preventivos.
