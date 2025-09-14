valdemar-diz-que-“houve-planejamento-de-golpe”,-mas-nega-crime

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que “houve um planejamento de golpe” no Brasil, mas negou que tenha havida crime no movimento. Ainda segundo o cacique do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o “grande problema” está nos atos do 8 de Janeiro de 2023, classificados por ele como “bagunça”.

“Houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil a lei diz o seguinte: ‘se você planejar um assassinato, mas não fez nada, não tentou, não é crime’. O golpe não foi crime. O grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de Janeiro e o Supremo diz que aquilo foi golpe. Olha só, que absurdo, camarada com pedaço de pau, um bando de pé de chinelo quebrando lá na frente e eles falam que aquilo é golpe”, disse Valdemar, que chegou a dizer que os atos foram organizadas pelo PT.

As declarações foram feitas nesse sábado (13/9), durante painel no Rocas Festival, evento de luxo do setor equino realizado em Itu, no interior paulista. Valdemar participou de um debate com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, mediado pelo deputado estadual bolsonarista Tomé Abduch (Republicanos).

Durante o encontro, Valdemar defendeu o projeto de anistia e afirmou que o objetivo da direita nas eleições de 2026 é fazer a maioria no Senado. Ele estimou que o campo deve eleger um mínimo de 45 senadores.

O presidente do PL ainda afirmou que, em caso de união de figuras como Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior, a direita pode vencer as eleições.

Para Valdemar, no entanto, os únicos nomes que ganhariam do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são Bolsonaro, Tarcísio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ele disse ainda que é Bolsonaro quem escolherá o candidato e o vice da chapa.

