Vale Tudo: Solange salva Afonso e Consuêlo flagra Aldeíde com André

Escrito por Metrópoles
vale-tudo:-solange-salva-afonso-e-consuelo-flagra-aldeide-com-andre

O capítulo de Vale Tudo, que vai ao ar nesta sexta-feira (5/9), traz momentos de emoção e tensão para os personagens da trama. Solange socorre Afonso, que enfrenta uma situação delicada, enquanto Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas e é pedida em casamento novamente pelo marido. O clima esquenta quando Consuêlo flagra Aldeíde com André. O jovem deixa claro que não pretende terminar o namoro com Aldeíde, aumentando o drama na história.

Paralelamente, Eugênio mostra a Celina e a Odete a postagem feita por Fátima em seu perfil, expondo publicamente a família Roitman. A situação gera desconforto e promete repercussão nos próximos capítulos.

