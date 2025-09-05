Vale Tudo: Solange salva Afonso e Consuêlo flagra Aldeíde com André

O capítulo de Vale Tudo, que vai ao ar nesta sexta-feira (5/9), traz momentos de emoção e tensão para os personagens da trama. Solange socorre Afonso, que enfrenta uma situação delicada, enquanto Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas e é pedida em casamento novamente pelo marido. O clima esquenta quando Consuêlo flagra Aldeíde com André. O jovem deixa claro que não pretende terminar o namoro com Aldeíde, aumentando o drama na história.

Paralelamente, Eugênio mostra a Celina e a Odete a postagem feita por Fátima em seu perfil, expondo publicamente a família Roitman. A situação gera desconforto e promete repercussão nos próximos capítulos.

