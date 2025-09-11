Vale vaga na semi! Botafogo x Vasco: horário, onde ver e prováveis escalações

O Botafogo recebe o Vasco nesta quinta-feira (11/9), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Após o 1 x 1 em São Januário na ida, quem vencer avança; nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. O classificado pega o Fluminense nas semifinais.
Onde assistir
Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Prime Video (streaming) e Premiere (pay-per-view).
Local e horário
21h30 (de Brasília), Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro.
Prováveis escalações
-
Botafogo: Neto; Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Santi Rodríguez (Artur), Savarino e Montoro; Arthur Cabral.
-
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.
Cenário do confronto
Com o empate no primeiro jogo, o clássico promete equilíbrio e clima de decisão. Não há prorrogação: persistindo a igualdade no agregado, a vaga será definida nas penalidades.
Fonte: Metrópoles
